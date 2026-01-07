Ataque a Venezuela: La Argentina valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos

La Argentina mantiene su alineamiento con Estados Unidos: en Washington, el embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Cerniak, respaldó el ataque del gobierno de Donald Trump a Venezuela para secuestrar al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La postura de Brasil.

“La Argentina valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, también líder del Cártel de los Soles, que al igual que el Tren de Aragua, fue declarado en 2025 como organización terrorista por el gobierno argentino”, dijo en la sesión extraordinaria del organismo internacional.

Cherniak afirmó que la Argentina espera que la situación actual del país sudamericano represente “un avance decisivo contra el narcoterrorismo” y que el pueblo venezolano “pueda recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos”.

Horas antes, sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había retirado la acusación contra Maduro, ya que declararon que el Cártel de los Soles no existe. En cambio, ahora acusan al mandatario de una supuesta conspiración para el narcotráfico.

La posición de Brasil

El representante de Brasil ante la OEA, el embajador Benoni Belli, calificó este martes como un “secuestro” la captura el sábado último del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.

Durante una reunión del Consejo Permanente de la OEA en Washington, el representante brasileño condenó los bombardeos realizados en territorio venezolano, al afirmar que remiten a los “peores momentos de interferencia externa en América Latina” y ponen en peligro el compromiso regional con la paz.



“La soberanía nacional, sustentada en el derecho internacional y en las instituciones multilaterales, es fundamental para que los pueblos puedan ejercer su autodeterminación. El edificio multilateral, a pesar de sus imperfecciones, constituye el único instrumento disponible para asegurar la racionalidad, igualdad y justicia entre las naciones”, señaló Belli.

“Si perdemos esto, señor presidente, perderemos no solo la independencia, sino también la dignidad nacional, y seremos actores secundarios en la definición de nuestro propio destino. La fuerza del argumento cederá su lugar al argumento de la fuerza (y) las relaciones de cooperación pueden transformarse en meras relaciones de subordinación”, dijo.

Si esa tendencia prevalece, “asistiremos al colapso del orden internacional erigido tras la Segunda Guerra Mundial”, agregó.