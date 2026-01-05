El rechazo internacional a EE.UU: Sin Argentina seis países publicaron un comunicado en conjunto

Por RAUL ARBOLEDA

“La situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas”, sostuvieron en un comunicado conjunto seis países que rechazaron la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Para las autoridades de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, las acciones comandadas por Donald Trump rompen con principios claves del derecho internacional, como el respeto por la soberanía y la integridad territorial de los Estados.

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, y de su esposa Cilia Flores, despertó preocupación en distintas partes del mundo. En este comunicado, los seis países lo definieron como un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y la población civil.

La respuesta coordinada marca una profunda distancia con la postura de mandatarios de otras regiones, como es la de nuestro presidente Javier Milei, que declaró respaldar las acciones estadounidenses.

Los seis países que repudiaron la captura enfatizaron en que la salida a la crisis venezolana “debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas” y a través de un proceso político liderado por los propios venezolanos, “mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas”. Para ellos, esta es la manera de conducir a una solución democrática que respete la dignidad humana.

En el comunicado, repudiaron la intervención de Estados Unidos de este sábado en el país caribeño, por ser un claro quiebre del derecho internacional. A su vez, manifestaron preocupación por los intentos de control gubernamental o apropiación externa de recursos naturales estratégicos, en referencia a las declaraciones del mismísimo Trump, que en su primera declaración tras la captura de Maduro dijo que Estados Unidos tomará el control de las enormes reservas petroleras de Venezuela. Los seis países opositores afirmaron que esto amenaza la estabilidad política, económica y social de la región afectada.

También hicieron un llamado a la unidad que supere las diferencias políticas, para hacerle frente a este tipo de acciones que atentan contra los tratados de paz internacional. “Asimismo, exhortamos al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional”, declararon este domingo.

El comunicado busca la negociación diplomática bajo el marco de las Naciones Unidas. En línea con esto, tras el traslado forzoso de Maduro y su esposa Flores a Nueva York, el Gobierno de China le exigió a Estados Unidos la liberación inmediata de los detenidos.

A través de un comunicado, el país asiático pidió a la administración de Donald Trump detener cualquier intento de derrocamiento del gobierno venezolano, garantizar la seguridad de los detenidos y favorecer el diálogo y la negociación.

El mundo se polariza. China, Brasil, España, Chile, Colombia, México y Uruguay, se alinean con otros como Rusia, Irán y Cuba para rechazar la intervención estadounidense. Mientras, un portavoz de la cancillería china calificó la maniobra de captura como una clara violación del derecho internacional y de las normas que buscan regir las relaciones entre Estados. Por otro lado, en sintonía con Milei, Japón repaldó la operación de Trump como un avance hacia el “restablecimiento democrático”.

Desde Beijing, la capital de China, emitieron un aviso preventivo ante los recientes bombardeos sobre el terriroro venezolano y la escalada de conflicto: desaconsejan viajar al país sudamericano debido al deterioro de la seguridad.

Recientemente, la relación entre Venezuela y China se había elevado a una “asociación estratégica integral a toda prueba”, pero analistas señalaron que el respaldo chino se mantuvo en terreno retórico, sin anunciar medidas adicionales.

Ahora, la captura de Maduro tensiona más la ascendente competencia entre China y Estados Unidos. Pero, pese a las críticas del gobierno chino, en este contexto los expertos opinan que China buscará evitar una confrontación militar directa por el control de Venezuela.

Tras los ataques aéreos del sábado sobre territorio Venezolano, la preocupación de las distintas embajadas se encrudece a partir de los dichos de Trump, que aseguró que su país “gobernará” Venezuela hasta que se complete una “transición segura”. El presidente estadounidense sostuvo que Estados Unidos tendrá presencia militar en el país intervenido para controlar el sector petrolero y supervisar la transición política y social del territorio.

En una rueda de prensa, Trump definió como exitosa la operación de captura de Maduro, dijo que no hubo muertos entre los efectivos estadounidenses que participaron, y advirtió que Estados Unidos está listo para llevar adelante un segundo ataque “mucho mayor, si fuera necesario”.