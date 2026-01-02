Ya rigen las nuevas tarifas del estacionamiento medido en Rosario: cuáles son los valores en cada zona

Desde este viernes, primer día hábil de 2026, rigen los nuevos valores para el sistema en el centro de la ciudad. Los costos varían según la zona y el tiempo de permanencia.

El área se mantiene entre Rivadavia, Alvear, Cochabamba, Juan Manuel de Rosas y el río.

El sistema de estacionamiento medido de Rosario presenta nuevos valores a partir de este viernes 2 de enero de 2026. La actualización, dispuesta por la Municipalidad, llega tras un extenso período de estabilidad en los costos, dado que la última modificación tarifaria se había aplicado en octubre de 2024.

Desde el Palacio de los Leones indicaron que el objetivo de este esquema es fomentar la rotación de vehículos en los boxes disponibles en la vía pública, evitando la ocupación prolongada de espacios en las áreas de mayor densidad de tráfico. El servicio continúa bajo la concesión de la empresa Tránsito Rosario SA.

A continuación, el detalle de los nuevos costos por hora según el sector de la ciudad:

Esquema de tarifas por zonas



Zona A

1ª Hora: $1.410

2ª Hora: $1.762,50

3ª Hora: $2.115

Zona B

1ª Hora: $1.181

2ª Hora: $1.476,20

3ª Hora: $1.771,50

Zona C

1ª Hora: $937

2ª Hora: $1.171,20

3ª Hora: $1.405,50

Horarios de vigencia



El funcionamiento del sistema no ha sufrido cambios en su franja horaria y se mantiene de la siguiente manera:

Lunes a viernes: de 9 a 20.

Sábados y medio feriados: de 9 a 12.

Domingos y feriados: sin cargo.

Los usuarios pueden realizar el pago y la autogestión del tiempo a través de la aplicación oficial del sistema o desde los parquímetros en esquinas del área delimitada.