Ocho de los diez principales sectores metalúrgicos de la ciudad terminaron 2025 muy complicados

Empresarios del sector advierten que se profundiza la caída de la actividad. Maquinaria de uso general, autopartes, equipo eléctrico, fundición, y aparatos de uso doméstico, los más afectados.

“La facturación real (descontada la inflación) de la industria manufacturera en Rosario registró en los primeros ocho meses de 2025 un reiterado y marcado retroceso de 10,2% interanual y se ubica un 35,9% por debajo del registro de septiembre de 2021”, señala el último informe presentado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM).

“Desde diciembre de 2023 y hasta el presente el nivel de actividad metalúrgica local muestra un importante deterioro con reiteradas y acentuadas caídas interanuales. Durante ese período la facturación a precios corrientes de la industria metalúrgica se ubicó por debajo del ritmo inflacionario, revelando el deterioro de la actividad”, señala el informe, que permite medir la marcha mensual de la actividad fabril en la ciudad.

"En el período enero-septiembre de 2025 el 59% de las actividades metalúrgicas enfrentó un incremento de

su facturación inferior al ritmo del índice de precios al consumidor. Este grupo mayoritario de actividades

que durante gran parte del año enfrentó resultados negativos involucró al 61% del total de ventas de la

industria metalúrgica rosarina", precisa el relevamiento.

En detalle, la facturación a valores corrientes (nominal) del conjunto de la industria metalúrgica, y la de sus principales ocho ramas de actividad, presentó en la medición acumulada al mes de septiembre de 2025 los siguientes resultados en relación al mismo período del año pasado:

Autopartes: 44,5%,

Maquinaria de uso especial: 44,5%

Aparatos de uso doméstico: 32,2%

Productos de metal: 29,4%

Productos metálicos p/uso estructural: 22,3%.

Maquinaria de uso general:19,0%.

Fundición de metales: 17,7%

Equipo eléctrico: 5,8%.

Por su parte, el nivel general del índice de precios al consumidor registró en ese período una suba interanual media de 48,8% frente a 2024. De esta manera, la facturación a valores corrientes de la industria metalúrgica en su conjunto, -y la de sus ocho principales ramas-, se ubicó por debajo de la tasa de inflación revelando la caída generalizada del nivel de facturación real en nueve meses de 2025.

"En septiembre de 2025 cinco de las ocho principales ramas metalúrgicas en Rosario mostraron una disminución interanual de su facturación real, en un contexto de bajo punto de comparación. Maquinaria de uso general, autopartes, equipo eléctrico, fundición, y aparatos de uso doméstico prolongaron su trayectoria negativa", advirtió el informe de la AIM.

Finalmente, el informe destaca dos datos nacionales sobre la marcha del ese estratégico sector industrial que encienden nuevas alarmas:

La utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica argentina alcanzó en octubre

de 2025 a un 48,2%, siendo el registro más bajo de los últimos seis años. En el período enero octubre el uso promedio de la capacidad instalada fue 43,7% en 2024 y de 45,1% en 2025.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el total de empleadores asegurados y trabajadores cubiertos en la industria metalúrgica argentina disminuye desde fines de 2023 y hasta la

actualidad. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025 la cantidad de trabajadores cubiertos en la industria metalúrgica argentina descendió 5,2% respectivamente.