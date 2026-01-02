"No hay presión que valga": Caputo quiero los dólares de Santa Fe y Pullaro le dijo que no

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Maximiliano Pullaro confirmó que el gobierno nacional lo presionó para que liquide ahora los 800 millones de dólares que Santa Fe tomó para obras y que "Toto" Caputo quería usar para pagar el vencimiento de deuda del 9 de enero.

El gobernador de Santa Fe ratificó lo adelantado por este medio: no cedió a la presión del ministro de Economía e irá liquidando los 800 millones a medida que avancen las obras previstas. La provincia tiene un plazo de 180 días para completar la liquidación.

"A los dólares los tenemos afuera y los vamos a ir trayendo de a poco, en función de los certificados de obras, no para gastos corrientes. Nación pretendía que los traigamos ya", confirmó Pullaro en una entrevista con Cadena 3 de Rosario

"No hay presión que valga", agregó Pullaro, que aclaró que sigue apoyando al gobierno nacional pero reiteró que defenderá los intereses de su provincia. "No queremos traer los dólares si Santa Fe va a perder plata; la plata de Santa Fe se cuida", indicó.

Desesperado por el vencimiento, Caputo presiona a Pullaro para que le liquide los 800 millones de dólares que tomó para obras

Caputo quería que Pullaro liquidara ahora los 800 millones de dólares para engrosar las reservas y acercarse a los 4.324 millones de dólares que necesita para el 9 de enero y que todavía no tiene.

Este lunes LPO contó que fuentes del gobierno santafesino confirmaron la maniobra de Caputo, pero remarcaron que era perjudicial para la provincia liquidar antes que se ponga en marcha el nuevo esquema de actualización por inflación de las bandas de flotación. En el mercado descuentan que eso empujará el precio del dólar, por lo que para Santa Fe la liquidación en este momento podría ser desventajosa, explicaron.

El problema de Caputo es que, según estimaciones del mercado, tiene entre 2000 y 2600 millones de dólares y le queda apenas una semana para conseguir el resto, mientras se supone que el Tesoro siguió quemando dólares para sostener el precio.

Además de la presión a Santa Fe, otra maniobra desesperada de Caputo fue la adjudicación publicada este martes de la concesión de las represas hidroeléctricas de la Patagonia, a las que se les puso un plazo de tres días para que paguen el canon de 706 millones de dólares.

En el medio, el ministro hizo un papelón total al promover que los ahorristas vayan a depositar sus "dólares del colchón" a los bancos amparados en la nueva ley de Inocencia Fiscal. Incluso, hizo publicar un aviso del Banco Nación. Pero el problema es que el propio gobierno nacional no promulgó ni reglamentó la ley, por lo tanto no está en vigencia.