Incendio fatal en bar suizo habría sido causado por bengalas

Las autoridades suizas estiman que el incendio del bar Le Constellation de Crans-Montana comenzó por bengalas colocadas sobre botellas de champán. El accidente dejó 40 muertos y cientos de heridos, 80 en situación grave.



El incendio que arrasó en Año Nuevo un bar de la lujosa estación de esquí de Crans-Montana fue probablemente provocado por bengalas encendidas dentro del local, afirmaron este viernes (02.01.2026) las autoridades suizas.

"Todo indica que el fuego se originó por bengalas o velas bengala colocadas sobre botellas de champán, acercadas demasiado al techo. Eso produjo un incendio rápido, muy rápido y generalizado", declaró la fiscal del cantón suizo de Valais, Béatrice Pilloud.

Al menos 80 heridos en situación crítica

Además de los 40 fallecidos confirmados, las autoridades contabilizan 119 heridos, 80 en situación crítica. Unos 50 han sido trasladados a centros especializados, indicó Mathias Reynard, presidente del gobierno del cantón.

El incendio ocurrió en el bar Le Constellation de Crans-Montana, un local frecuentado por turistas, muchos de ellos jóvenes, que llevaban poco más de una hora celebrando el inicio del Año Nuevo.

Se desconoce cuántas personas había en este bar de dos niveles, uno de ellos subterráneo, con una capacidad de al menos 300 personas, según su sitio web.

Trabajo por identificar a los fallecidos

La fiscal Pilloud indicó que se han movilizado importantes medios "para identificar a las víctimas y devolver sus cuerpos a las familias lo antes posible".

"Este trabajo puede llevar varios días", indicó por su parte el jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler.

Búsqueda de familiares en redes sociales

En tanto, numerosas familias que siguen sin noticias de sus seres queridos tras el accidente publican fotos de sus familiares en redes sociales para localizarlos.

"Hemos intentado contactar con nuestros amigos. Hemos puesto muchas fotos, en Instagram, Facebook, en todas las redes sociales posibles para intentar encontrarlos", dijo Eléonore, de 17 años.

"Pero nada, ninguna respuesta, hemos llamado a los padres, nada, ni siquiera los padres saben nada", continuó.

Los testimonios recogidos por la prensa coinciden sobre la posible causa del incendio: bengalas fijadas a botellas que tocaron el techo y provocaron el incendio.

El fuego generó "un incendio generalizado que causó una o varias explosiones" en el bar, según las autoridades cantonales, que descartaron enseguida la hipótesis de un atentado, aunque la investigación sigue en curso.

Entre los heridos que han podido ser identificados figuran 71 suizos, 14 franceses, 11 italianos, cuatro serbios, un bosnio, un belga, un luxemburgués, un polaco y un portugués, detalló el viernes la policía.

El presidente suizo, Guy Parmelin, que asumió el cargo el jueves, anunció que las banderas ondearán a media asta durante cinco días tras esta "tragedia de proporciones aterradoras y sin precedentes".