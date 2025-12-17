Assange denuncia a la Fundación Nobel

El Premio Nobel de la Paz otorgado a una de las opositoras más agresivas de Venezuela, María Corina Machado, no iba ser gratuito. Esa designación, que tiene un fuerte contenido político de adhesión a las políticas desestabilizadoras y aislacionistas que los Estados Unidos aplican contra el país sudamericano, tuvo su primera repercusión en los tribunales penales. Por caso, el líder de WikiLeaks, Julian Assange, presentó ayer una denuncia penal contra la Fundación Nobel “por facilitar supuestamente la comisión de crímenes de guerra” al otorgar el premio a Machado.

Según un comunicado de la organización de Assange, unas 30 personas vinculadas con la Fundación “han cometido, en concreto, delitos de apropiación indebida grave de fondos, facilitación de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y de financiación del crimen de agresión”.

Según la demanda, que se presentó al mismo tiempo ante la Autoridad de Delitos Económicos de Suecia (Ekobrottsmyndigheten) y la Unidad de Crímenes de Guerra de Suecia (Krigsbrottsenheten), la Fundación Nobel, incluida la presidenta Astrid Söderbergh Widding y la directora ejecutiva, Hanna Stjärne, han convertido “un instrumento de paz en un instrumento de guerra” al otorgar el premio a Machado.

Assange afirma que la directiva de la Fundación Nobel son conscientes de los riesgos que implica la entrega de este premio a Machado porque, destaca, saben “de la incitación y respaldo de Machado a la comisión de crímenes internacionales por parte de EE. UU., y sabían o deberían haber sabido que el desembolso del dinero del Nobel contribuiría a ejecuciones extrajudiciales de civiles y supervivientes de naufragios en el mar, y están incumpliendo su obligación de cesar los desembolsos”.

Por lo tanto, la demanda dice que la Fundación Nobel puede incurrir o facilitar la comisión de “crímenes de guerra, incluido el crimen de agresión y crímenes de lesa humanidad, violando las obligaciones de Suecia bajo el Artículo 25(3)(c) del Estatuto de Roma”.

En ese sentido, la denuncia advierte que esa decisión también va en contra de lo estipulado de forma vinculante por el testamento de Alfred Nobel, que mandaba conferir el premio a quien hubiera realizado la mayor obra por la fraternidad entre las naciones.

Por el contrario, la “incitación” que realiza de manera permanente Machado reclamando y apoyando una posible invasión militar de los Estados Unidos a Venezuela, que hoy se traduce en un poderoso despliegue militar cercano a las playas venezolanas, la hace “categóricamente inelegible” para el Nobel de la Paz, argumentó Assange.

“Machado ha seguido incitando a la Administración Trump a seguir con su camino de escalada”, aseguró el fundador de WikiLeaks. “Usando su posición elevada como receptora del Premio Nobel de la Paz, Machado bien puede haber inclinado la balanza a favor de la guerra, facilitada por los sospechosos nombrados”, agregó, en alusión a los miembros de la Fundación.



La denuncia penal incluye una serie de declaraciones de Machado donde no sólo alienta la invasión sino que también justifica los ataques a barcos civiles en aguas del Mar Caribe.

Entre sus declaraciones la demanda cita las siguientes:

*“La escalada militar puede ser la única vía... Estados Unidos puede necesitar intervenir directamente” (30 de octubre de 2025)

*Machado calificó los ataques militares de EE. UU. a buques civiles, que han matado al menos a 95 personas al día de hoy, como “justificados” y “visionarios”.

*Machado dedicó el premio al presidente de EE. UU., Trump, porque “finalmente ha puesto a Venezuela... en términos de prioridad para la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

La demanda suma también una serie de presentaciones en contra del otorgamiento de ese premio a la opositora venezolana. Assange sostiene que hay 21 organizaciones de paz noruegas que señalaron que “Machado es lo opuesto a un premio Nobel de la paz”.

Incluso cita al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. El argentino afirmó que “dar el premio a alguien que pide una invasión extranjera es una burla al testamento de Alfred Nobel”.

La denuncia afirma que el dinero que incluye el premio, aproximadamente un millón de euros, podría representar la comisión del delito de apropiación indebida grave.