Pullaro: “Vamos por ciudadanía digital, por un Estado moderno en Santa Fe”

Así lo precisó el gobernador al encabezar una reunión de Gabinete ampliado, que contó con la presencia de ministros, secretarios, presidentes de las empresas públicas, legisladores y titulares de los partidos que conforman Unidos para Cambiar Santa Fe. Uno de los ejes centrales fue la digitalización del Estado provincial.

En una reunión de Gabinete ampliado, el gobernador Maximiliano Pullaro analizó junto a ministros, secretarios, presidentes de las empresas públicas, legisladores y titulares de los partidos que conforman Unidos para Cambiar Santa Fe, los avances en el proyecto de transformación digital del Estado santafesino y los ejes centrales de los dos años que restan de gestión.Durante el encuentro en la sede de Gobierno en Rosario, Pullaro destacó la importancia de “reflexionar sobre el rumbo del gobierno, y planificar hacia dónde queremos llegar, porque tenemos un método muy claro de trabajo: planteamos objetivos, planificamos, ejecutamos, controlamos y evaluamos las políticas públicas. Este método hizo que abordemos temas urgentes e importantes, ponerlos en sintonía con lo que demandaba la sociedad”.

A continuación, el gobernador detalló que “el primer tema que tomamos con fuerza fue la Seguridad Pública, porque teníamos que hacer reformas estructurales para el control de las cárceles y de las calles, y la violencia y el delito comenzaron a bajar, pero lejos estamos de cumplir nuestros objetivos: no podemos relajarnos ningún día, porque no es un proceso que esté terminado, está a medio camino”.

“El segundo tema fue poner orden en el sistema educativo, para fortalecer la calidad educativa; y el tercer punto tenía que ver con la infraestructura productiva, el desarrollo de obra pública: reparamos 3.400 kilómetros de rutas; apostamos al fortalecimiento de puertos y aeropuertos, para mejorar la logística y abaratar costos; iniciamos gasoductos, para bajar el costo de la energía. Y para ello, tuvimos que poner mucho orden en las finanzas del Estado de la provincia”.

Asimismo, Pullaro recordó que “hablábamos de una justicia moderna y renovada, y con diálogo pudimos llevar adelante un proceso de renovación plena de la Corte Suprema de Justicia. Parecía imposible reformar la Constitución de la provincia, y sin embargo con diálogo, escucha y consenso logramos tener la mejor Carta Magna de Argentina. Fue un camino difícil, pero si no emprendíamos estos debates, poniendo en juego capital político, iba a ser imposible transformar el Estado de la provincia de Santa Fe”.

“Hoy, con las nuevas herramientas que nos da la Inteligencia Artificial, nos proponemos un gobierno de mucha cercanía, ser un Estado cercano al ciudadano, para hacerle la vida más fácil. El desafío es ser profundamente reformistas e innovadores, y trabajar para dejarle un mejor Estado a las próximas generaciones”, planteó el gobernador como objetivo próximo.

Como anécdota, mostró un carro con el que, hasta el inicio de la gestión, se trasladaban expedientes en papel. “Hoy eso lo reemplazamos por ésto”, dijo mostrando el celular.

Por último, Pullaro indicó que en esta segunda etapa “vamos por la ciudadanía digital, por la desburocratización y por la digitalización. Vamos por un Estado moderno en la provincia de Santa Fe”.

Transformación digital

Luego, la secretaria Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Julia Tonero; y el secretario de Tecnología para la Gestión, Ignacio Tabares; brindaron detalles sobre el programa Territorio 5.0, que busca modernizar la administración pública y la relación con la ciudadanía mediante el uso intensivo de tecnologías. El objetivo es llevar la gestión pública a un entorno digital para hacer un Estado más moderno, ágil y al servicio del ciudadano.

A continuación, Paula Manzoni presentó “Lince”, sistemas tecnológicos de inteligencia artificial aplicados a la seguridad pública en la provincia de Santa Fe, para mejorar significativamente el tiempo de respuesta, permitiendo un rápido esclarecimiento de hechos y delitos.

Educación y salud

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, detalló las medidas que se implementaron para mejorar la calidad educativa: Plan Raíz, Asistencia Perfecta, 185 días de clases: “Los chicos están aprendiendo, estamos mejorando la calidad educativa y nos estamos animando a pensar y a proyectar el futuro que sabemos que será digital y tecnológico, y la escuela se tiene que preparar para eso”; y el concejal Lucas Raspall, quien además es médico psiquiatra y psicoterapeuta, que se refirió a la incorporación de la educación digital en las escuelas.

Por último, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó el fortalecimiento del primer nivel de atención, la digitalización de información, la creación de Fonres, la modernización de ambulancia, la implementación del sistema centralizado de compra de insumos y medicamentos y abordaje integral de salud mental.

Participaron los presidentes de las cámaras de Senadores, Felipe Michlig; y de Diputados, Clara García; y los legisladores nacionales Carolina Losada, Eduardo Galaretto, José Núñez y Pablo Farías, además de legisladores provinciales.