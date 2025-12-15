Rosario tuvo un gran crecimiento turístico en 2025

De acuerdo al balance elaborado por el ETUR, los índices de la actividad superaron los registrados el año pasado y el sector dejó un impacto económico de más de 171 mil millones de pesos.

Rosario tuvo un destacado crecimiento en materia turística durante 2025. Según un balance presentado por Ente Turístico Rosario (ETUR), la ciudad superó los índices registrados el año anterior. De acuerdo a los datos, el impacto económico de la actividad dejó más de 171 mil millones de pesos, aumentó la cantidad de visitantes (un 20% más de turistas que el 2024) y la ocupación hotelera total fue del 50%.

En este contexto, la Cuna de la Bandera se posicionó entre los primeros lugares más visitados del país. El trabajo planificado y coordinado en forma conjunta entre el sector público y el privado fueron determinantes para su consolidación en materia turística.

Por otro lado, durante los fines de semana largos se registraron porcentajes de ocupación hotelera superiores al año pasado. Al mismo tiempo, un 80% de las y los visitantes calificó su estadía en la ciudad como excelente y muy buena, y un 99% aseguró que volvería.

Datos anuales 2025

Ocupación Hotelera Total: 50%, representando un 4% más por sobre 2024.

Estimación Visitantes Totales: 2.400.000 por sobre 2.000.000 en 2024 y de este 20% de aumento de visitantes el 14% fue de excursionistas y el 6% de turistas hospedados.

Estimación Impacto Económico: $171.900.000.000.

Cabe señalar que 2025 contó con 10 fines de semana largos, y que seis coincidieron con los registrados en 2024 (que tuvo 7 en total).

Ocupación Hotelera. Datos Fines de Semana Largos 2025

1 a 4 de marzo (Carnaval): 65% - $ 3.187.674.445 . Representó un aumento del 5% con relación a 2024.

22 a 24 de marzo: 56% - $ 2.345.380.676.

17 a 20 de abril (Semana Santa y recital de Los Piojos): 75% - $ 1.465.187.524. Significó un 70% más que el año pasado.

2 al 4 de mayo: 61% - $ 2.634.156.920.

14 al 16 de junio (Día Inmortalidad Güemes): 39% - $ 1.431.015.300. Fue un 25% más que el año anterior.

20 al 22 de junio (Día de la Bandera): 73% - $ 2.486.367.180. Se registró un aumento del 15% respecto a 2024.

15 al 17 de agosto: 56% - $ 2.054.791.200.

10 al 12 de octubre (Día de la Diversidad Cultural): 95% - $ 3.249.513.930, representando un 33% más que el año pasado.

21 al 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional y Festival de Poesía): 75% - $ 3.704.520.400. Dejó un 22% más que el de 2024.

6 al 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción): 65% -$ 3.056.192.000.

De la decena de fines de semana largos de este año, en todos hubo una suba de porcentaje de ocupación que varió entre el 5 y el 70%, en tanto los que más potenciaron la actividad turística fueron:

1º) 10 al 12 de octubre, con 95% de ocupación hotelera.

2º) 17 al 20 de abril, 75% de ocupación hotelera.

3º) 21 al 24 de noviembre, con 75% de ocupación hotelera.



Datos Unidades de Información Turística 2025

Desde el ETUR se realizaron más de 2.500 encuestas a visitantes en los diversos puestos de informes, que arrojaron un perfil de pasajero proveniente principalmente de Buenos Aires, Santa Fe, C.A.B.A y Córdoba.

Además, se pudo conocer los motivos de las visitas. La mayoría de las y los encuestados manifestó que fue por sentirse atraídos por la oferta general de la ciudad, en tanto que otros señalaron que se trató de un viaje de ocio y de recreación en grupo familiar, de pareja y/o de amigos.

Un 2025 con un fuerte impacto digital de nuestro destino



Rosario también tuvo una importante presencia en el plano digital a través de sus canales oficiales, como también de las colaboraciones estratégicas con creadores de contenido de intereses variados.

La cuenta de Instagram del Ente Turístico Rosario (Rosario Turismo) creció un 5% en seguidora/es y tuvo un alcance de más de 5.1 millones de personas con sus contenidos. En cuanto al sitio web del ETUR, recibió un 15% más de usuaria/os y mejoró su tiempo de retención.

Por su parte, entre el Municipio y el ETUR se llevaron adelante gestiones para que casi 30 creadores de contenido visiten la ciudad y puedan compartir sus experiencias con sus comunidades. El trabajo conjunto con estos creadores produjo más de 2.4 millones de visualizaciones de contenido sobre la ciudad.

