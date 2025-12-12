Lejos del IPC heredado del peronismo pero también de la promesa de 0% de Milei, los precios se elevan cada vez más por empuje de la carne, el aceite, las frutas, las bebidas, el alquiler, la luz y el gas, los remedios, el combustible, la telefonía, la educación, los restaurantes y el cuidado personal. Alerta por el fuerte incremento de las canastas para no ser pobre ni indigente.

Sin llegar al 12% mensual heredado del gobierno anterior, el de Javier Milei encuentra cada vez más difícil llegar a la inflación cero que se propone. Desde junio pasado en adelante, el índice de precios al consumidor (IPC) se incrementa mes a mes: del 1,5% de piso de mayo al 1,6% al mes siguiente, al 1,9% en julio y agosto, al 2,1% en septiembre, al 2,3% en octubre y este jueves se conoció el 2,5% de noviembre. Y eso que este último ya no estuvo bajo la influencia de la incertidumbre electoral que presionaba al alza del dólar.

El IPC acumula en el año una variación de 27,9% y en la comparación interanual, 31,4%. Ya la Argentina no está en el podio mundial de la inflación, pero sigue estando quinta, detrás de Venezuela, Sudán del Sur, Irán y Haití.

El rubro de mayor aumento en noviembre último fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de transporte (3,0%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). Los que registraron las menores variaciones en noviembre fueron equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y ropa y calzado (0,5%).

En el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentaron por encima del IPC la carne (6,6%), aceites, grasas y manteca (3,3%), frutas (8,7%), aguas, gaseosas y jugos (5,1%), el alquiler (2,9%, con lo que se sigue derribando el mito de que la desregulación baja el valor), electricidad y gas (4,2%, por otro tarifazo, previo al que se viene en enero próximo), medicamentos (2,8%), autos (3,9%), combustible (3,5%, que las petroleras remarcan en silencio y sin cesar, ya sin informar a la prensa), telefonía e internet (2,9%), recreación y cultura (2,7%), educación (3,1%), restaurantes (2,8%) y ciudado personal (2,8%).

Sólo bajaron los precios de los lácteos, la ropa -por el impacto de la importación masiva por los portales Shein y Temu, entre otros orígenes- y las verduras, sobre todo por el abaratamiento del tomate y las arvejas. También hubo rebajas en arroz, pollo y huevo.

“El aumento del IPC del 2,5% en noviembre termina de dibujar un U observando los últimos 12 meses”, advirtió el economista Roberto Cachanosky por la red social X. “A partir de junio vemos un aumento sistemático del IPC. Un 2,5% de aumento equivale a un 34,5% anual. Pasados dos años de gobierno, no se puede decir que hubo un triunfo en la lucha contra la inflación con una inflación acumulada en los últimos 12 meses del 31,4%”, agregó el excandidato a diputado. Lejos quedó aquella frase del jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “Saluden a la inflación que se va”.

Y no sólo eso. También vuelve a complicarse la pobreza. En noviembre subió 4,1% el costo de la canasta básica alimentaria y 3,6% el de la canasta básica total, que incluye también los remedios, el celular, la ropa, la educación y los gastos de la vivienda. En la medida en que se encarecen ambas canastas, se corre el riesgo de que el descenso logrado por el gobierno de Milei en los indicadores de indigentes y pobres se revierta al menos en parte. Y puede complicarse más si, como prevé el presupuesto 2026, la asignación universal por hijo deja de aumentarse al mismo ritmo que hasta ahora.