Luis Caputo anunció una baja de retenciones para las exportaciones de granos

El Gobierno anunció una nueva baja de retenciones a las exportaciones de granos, una medida confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que regirá desde este mes y que modifica las alícuotas para soja, trigo, maíz y otros cultivos.

Según lo detallado por el funcionario, la soja pasará de tributar 26% a 24%, sus subproductos de 24,5% a 22,5%, el trigo y la cebada de 9,5% a 7,5%, el maíz y el sorgo de 9,5% a 8,5% y el girasol de 5,5% a 4,5 por ciento.