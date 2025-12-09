Salarios que rinden cada vez menos: más de la mitad de la clase media gasta ahorros o se endeuda

Fuerte presión económica: más de la mitad de la clase media gasta ahorros o se endeuda

Un informe basado en datos del Indec reveló que el 53% de los hogares de ingresos medios recurrió a estrategias financieras para cubrir sus gastos. Superan en dificultades a los deciles de ingresos bajos

Salarios que rinden cada vez menos y la inflación que volvió a acelerarse.

Los hogares de ingresos medios son el sector que mayor presión económica experimentó en el segundo trimestre de 2025, incluso por encima de los deciles de ingresos bajos. Un informe reciente del Instituto Argentina Grande (IAG), basado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), expuso esta dificultad.

El estudio arrojó que casi la mitad de los hogares argentinos (48%) tuvo que recurrir a al menos una estrategia complementaria para subsistir. Sin embargo, este porcentaje asciende al 53% al enfocarse específicamente en la clase media.

Recurrir a ahorros y deuda



El informe detalla que los hogares de ingresos medios se destacaron por utilizar mecanismos financieros para compensar la caída de ingresos. Esta es una diferencia marcada con respecto a las estrategias implementadas por los sectores de ingresos más bajos.

El 40% de los hogares medios gastó sus ahorros para poder llegar a fin de mes, una cifra que supera el promedio general del 35%. Además, el 9% de los hogares argentinos optó por vender pertenencias personales para obtener liquidez.

Récord de endeudamiento y morosidad



El endeudamiento es otra de las estrategias clave. En promedio, el 25% de los hogares se endeudó con conocidos o entidades financieras.

Los deciles medios son los que más recurrieron a entidades financieras: el 18% de los hogares de ingresos medios tomó deuda con bancos, frente al 12% de los sectores más bajos. Esto ocurre en un contexto de crisis de crédito, donde la morosidad en los créditos personales alcanzó el 9,1%, el pico más alto registrado en la serie histórica.

Impacto de los servicios públicos



El análisis del IAG explica que la mayor presión sobre la clase media se debe en gran parte al cambio en los precios relativos tras la quita de subsidios.

El gasto en servicios básicos (agua, gas, electricidad) representaba el 4% de un salario mediano en noviembre de 2023. Para 2025, ese mismo gasto pasó a representar el 11% de un salario mediano.