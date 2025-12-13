Alba desplegó el mural más grande de la Bandera Argentina en Rosario

(12/12/25). Orgullo hecho mural: en el cielo y ahora, con una obra de 3.200 m2, en el suelo la bandera argentina flamea en Rosario. Más de 1.700 litros de pintura fueron empleados para crear esta obra de arte de David Petroni junto a Alba Pinturas e International en el marco de las celebraciones de los 300 años de Rosario organizadas por la Municipalidad de la ciudad.

El símbolo de orgullo nacional más icónico del país tiene su propio mural de piso: uno de los más grandes de Argentina con 3.200 metros cuadrados de extensión. Esta obra, además de embellecer el Parque España de la ciudad de Rosario, se concibe como un espacio de juego, de libre acceso, en el que grandes y chicos pueden practicar actividades como: patín, skate y bicicross.

David Petroni es el artista responsable de trasmitir en colores el emblema nacional. Bautizado por él como: “Luz y Trama, geometría del río y la ciudad”, el mural propone un juego óptico en el que dialogan el Río Paraná y las diferentes vistas de la ciudad, haciendo referencia a la bandera argentina como símbolo.

Durante 3 semanas, un equipo liderado por David y conformado por el Chino Machado, Juan Ramón Jiménez, Ezequiel Robledo y las rosarinas: Anne Gabillot y Luchía Méndez, fue el responsable de materializar la obra que hoy es parte de la historia de Rosario.

En el marco de su programa global Vení al Color, Alba Pinturas e International, ambas marcas de AkzoNobel, participaron de esta iniciativa y demostrando cómo realmente el color transforma la vida de las personas. “Su poder es innegable, no solo embellece y protege un espacio, sino que además propone nuevos usos y actividades para quienes lo habitan. Hace más de 100 años que damos color a la vida de los argentinos, y participar de la creación del mural-bandera más grande del país, nos llena de orgullo. Estamos muy agradecidos tanto con el artista como con la Municipalidad de Rosario que nos invitaron nuevamente a ser parte de la historia de la ciudad, en el marco de sus celebraciones por sus 300 años” destacaron Henrique Striker – Director Comercial de Pinturas Decorativas y Gabriel Zenobi, Gerente Comercial de Pinturas Industriales y Marinas, grupo al que pertenecen las marcas Alba e International.

“La obra propone una lectura visual del río, el sol y la ciudad a través de tramas geométricas y una paleta que combina ocres, amarillos y azules. El diseño genera una ilusión de profundidad y movimiento que invita a redescubrir el espacio urbano. No es solo una intervención estética, es una forma de decir presente, de celebrar los 300 años con una obra viva, abierta y transformadora” agregó David Petroni.

En el marco de los 300 años de la ciudad de Rosario, la Municipalidad impulsa una agenda cultural que reconoce el valor del espacio público como escenario de encuentro, memoria y proyección colectiva. Y este mural es una de las páginas correspondientes a esta historia.

“Este tricentenario no es solo una celebración del pasado, es una oportunidad para pensar y construir el futuro de la ciudad desde la cultura, el arte y la identidad rosarina. En ese contexto, propusimos una intervención artística de gran escala en el playón del Parque de España. Una obra pensada para resignificar uno de los paisajes urbanos más icónicos de Rosario, integrando arte contemporáneo con patrimonio, paisaje y ciudadanía. Esta iniciativa forma parte del programa de Acciones Tricentenario que busca dejar una marca cultural duradera, visible y transformadora” destacó Pablo Javkin, Intendente de la Municipalidad de Rosario.

Para la realización de la obra de arte de más de 3.200 metros cuadrados se emplearon más de 1700 litros de 12 colores de pintura industrial International, especial para este tipo de superficies y usos. La obra de arte estará exigida a los desafíos que las prácticas deportivas de skate, patín y bici representan por lo tanto se requería de soluciones que ofrecieran una performance de excelencia para alto tránsito.