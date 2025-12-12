Legislatura santafesina: Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026 y el Senado a la ley Tributaria

El Presupuesto salió con 44 votos a favor y tres en contra del Frente Amplio por la Soberanía. En tanto, la norma sobre tributos autoriza subas en el Inmobiliario y ofrecerá descuentos a contribuyentes cumplidores

La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción en la sesión de este jueves al proyecto de Presupuesto 2026. El texto presentado por el Ejecutivo salió con 44 votos a favor y tres en contra –del Frente Amplio por la Soberanía– y fue girado al Senado para su tratamiento. En tanto, el Senado dio media sanción al proyecto de Ley Tributaria, que ya fue girado a Diputados.

Este jueves en diálogo con El Tres, la diputada socialista Lionela Catalini defendió el proyecto de Presupuesto que envió el Ejecutivo y añadió que tras la media sanción el oficialismo espera que se convierta en ley antes de fin de año.

“Entendemos que es un presupuesto equilibrado con superávit. Un superávit que será destinado a cancelar deuda, pero también a generar obra pública, que es una política fundamental del gobierno. Es un presupuesto equilibrado, de ahorro, austero, pero que pone el foco en las prioridades del gobierno, que por supuesto tienen que ver con la seguridad, la educación y la salud pública”, destacó la diputada Catalini.

En tanto, durante el debate en la sesión, la diputada y presidenta de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Jimena Senn, calificó a la iniciativa de “austera y con eficiencia operativa”.

Por su parte, el diputado Carlos Del Frade, justificó el voto negativo de su espacio y remarcó que el Presupuesto 2026 “tiene todas las matrices de la resignación” sin responder a las demandas sociales ni a las necesidades que emergen de los territorios.

En tanto, la diputada peronista Lucila De Ponti dijo que “en Santa Fe, la deuda en dólares que se contrajo, es consecuencia de un Estado Nacional que se retiró de sus responsabilidades más primarias, que desfinancia y empuja a las provincias a cubrir con deuda lo que debería garantizar con recursos”.

“La obra pública que necesitamos financiar es la que mejore la calidad de vida de nuestros vecinos. Para eso logramos incluir en el Presupuesto las obras de urbanización y extensión de agua potable en la zona oeste de Rosario y en el barrio Los Hornos de Santa Fe”, destacó la legisladora.