Corte Suprema finalmente condenó a Rosario y Victoria por las quemas en las islas

La sostenida e indiscriminada quema de las islas del delta del Paraná es un tema que preocupa hace muchos años. Luego de mucha espera, la Corte Suprema finalmente condenó a Nación, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Rosario y Victoria por las quemas en las islas.

El Tribunal ordenó implementar el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta al detectar que los incendios se originan principalmente en jurisdicción de Victoria y que no hubo avances en las políticas preventivas acordadas.

El Máximo Tribunal de Justicia emitió un fallo clave en respuesta a la demanda iniciada en 2020 por la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente. Esta organización había alzado la voz denunciando los graves perjuicios generados por el humo y el hollín en la ciudad de Rosario, exigiendo acciones inmediatas para detener los focos de incendio en la zona.

En sus respectivas presentaciones, las provincias y municipios involucrados en la causa habían intercambiado acusaciones y responsabilidades por la situación.

Con las firmas de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, la Corte resolvió que el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP) es el ámbito idóneo para la coordinación de políticas entre el Gobierno Nacional, las provincias y los municipios.

El Tribunal Superior enfatizó que la supervisión y el seguimiento de este plan no recaen en el Poder Judicial, sino en las autoridades políticas competentes.

Finalmente, la Corte condenó a todas las partes demandadas a una serie de obligaciones específicas, bajo apercibimiento de costas:

Implementar y ejecutar el PIECAS-DP.

Instalar equipos de alerta temprana.

Promover la Red de Faros de Conservación.

Aplicar planes de control y manejo del fuego en toda la región del Delta.