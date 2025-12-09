Comenzaron los cortes en Rosario y la región por "una Navidad con trabajo"

Comenzaron los cortes en Rosario: protestas en la ciudad y la región por "una Navidad con trabajo"

La Corriente Clasista y Combativa inició esta mañana una jornada nacional de lucha con múltiples piquetes en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y San Lorenzo. Reclaman empleo formal, continuidad de programas sociales, obras y entrega de alimentos

La Corriente Clasista y Combativa (CCC), junto a otras organizaciones sociales, realiza este martes una jornada nacional de protesta que incluye cinco cortes simultáneos en el Gran Rosario, bajo la consigna “Milei: Navidad con trabajo y sin hambre”.

Las concentraciones principales son de 10 a 13, con acto de cierre a las 12, en Presidente Perón y Circunvalación.

Además, entre las 9 y las 11 están previstos cortes en:

Alfonsín y Laguna.

Travesía y Juan José Paso.

Sarmiento y Rioja

San Martín (VGG) y colectora de Circunvalación.

Paseo del Pino (San Lorenzo).

Las organizaciones señalan que la protesta busca visibilizar una serie de reclamos que consideran urgentes en el actual contexto económico. Entre ellos, piden:

Trabajo formal para desocupados, a través de obra pública y construcción de viviendas.

Aumento, continuidad y apertura del Salario Social Complementario, que —advierten— el gobierno planea eliminar en abril.

Actualización automática de la AUH.

Bono de fin de año para planes sociales, trabajadores de la economía popular e informales.

Obras en los barrios populares.

Restitución de la entrega de alimentos a comedores comunitarios.

Rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, a la que califican como “de esclavitud”.

Las organizaciones remarcaron que se trata de una jornada nacional que se replicará en distintos puntos del país.