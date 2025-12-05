Autonomía municipal: «Venimos a ponerle firma a la concreción de un sueño que tiene más de un siglo»

En un acto histórico al pie del Monumento a la Bandera, Pablo Javkin rubricó la normativa que proclama la autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera de Rosario.



El intendente Pablo Javkin promulgó este miércoles la ordenanza que declara la autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera de la ciudad tras la sanción de la nueva Constitución provincial. El cuerpo normativo, aprobado por el Concejo Municipal la semana pasada, contiene dispositivos de vigencia inmediata y lineamientos para guiar el proceso que convergerá hacia 2027 con la convocatoria a una convención estatuyente que le dé a Rosario su Carta Orgánica.

“Venimos a ponerle firma a la concreción de un sueño que tiene más de un siglo, nacido en las ansias de progreso de un puñado de visionarios que vislumbraron que el futuro del mundo estaba en las ciudades. Un sueño de grandeza, un acto de necesidad, un grito de libertad responsable que hoy se hace letra para siempre”, afirmó el intendente antes de rubricar el documento al pie del Monumento Nacional a la Bandera, sobre una mesa diseñada por Ángel Guido y rodeado de piezas que reforzaron la carga simbólica del momento.

“Desde el día en que asumí como intendente de Rosario, exigí, como quienes me precedieron, lo que nuestra ciudad hacía tiempo necesitaba: autonomía”, recordó el mandatario, quien estuvo acompañado por autoridades políticas y representantes de diversas instituciones, entidades académicas y organizaciones civiles de la ciudad, además de familiares de ex jefes municipales de la ciudad, y añadió: “Lo hice en nombre de todos los que se animaron a soñar con una Rosario más libre cuando la autonomía era apenas una aspiración lejana”.

Javkin destacó que la autonomía representa “el fin de tutelas innecesarias y trámites anacrónicos y límites que no tienen sentido en una provincia moderna y pujante. Llegó la autonomía, inmediata, plena, definitiva”, y afirmó: “Llegó el tiempo en el que Rosario va a decidir por sí misma”.

El intendente también evocó a referentes del municipalismo y la historia local que marcaron el camino de la lucha hacia la autonomía como Nicasio Oroño, Lisandro de la Torre, Luis Lamas, Luis Carballo, Miguel Culaciati, Hermes Binner y Miguel Lifschitz, asegurando que “fueron muchos hombres y mujeres quienes defendieron incansablemente ese principio durante décadas”.

En su discurso, Javkin agradeció además “a la Convención Reformadora y a la decisión de nuestro gobernador (Maximiliano Pullaro), que estuvo a la altura de su responsabilidad histórica y con mirada moderna consagró el capítulo que hoy nos permite dar nuestro grito de autonomía”, y señaló: "Rosario llevó a ese recinto la bandera de la Autonomía, la Convención la recogió y la hizo ley mayor. Tarea cumplida. Gracias a cada uno de los convencionales que nos acompañan en este acto histórico".

Asimismo, valoró la aprobación unánime de la Ordenanza en el Concejo Municipal. “Gracias de nuevo a cada una de las concejalas y concejales por haberle puesto pasión al debate y por haber puesto este proyecto por encima de cualquier división política o histórica”, dijo.

“Ya mismo estaremos mandando las primeras medidas que demuestran que las trabas no tenían sentido y que a eso nos referíamos cuando decíamos y decimos que autonomía es futuro”, sostuvo el mandatario, y remarcó: “Futuro es una palabra que a esta ciudad le costaba decir, después del tiempo más difícil que vivimos; cuando la violencia nos quitaba libertad, frenaba nuestras posibilidades y ponía a la ciudad en un punto límite, nos juramos entre todos no retroceder. Fue entonces cuando todos los poderes y niveles del Estado decidimos enfrentar a todas las mafias, acorralarlas y derrotarlas”.

“Ahora que toda esa verdad está saliendo a la luz, Rosario empieza a transitar el camino hacia la paz, con la calle recuperada, con los parques y plazas llenos de familias, disfrutando. Y aunque todavía falta, no vamos a rendirnos, porque la gente buena siempre pero siempre le gana a la mala”, destacó.

Por último, el jefe municipal aseveró que "la generación del tricentenario cumple con su mandato histórico: hacer grande a Rosario y enarbolar, al fin, la tan anhelada bandera de la autonomía", y cerró: “Rosario, la del corazón que late fuerte y orgulloso en sus 300 años, abre paso al futuro que estábamos esperando: ser la Ciudad Autónoma de Rosario”.

Previo a la firma de la histórica ordenanza, se realizó el tradicional izamiento en el Mástil Mayor del Monumento Nacional a la Bandera y se entonaron las estrofas del himno nacional, con la interpretación de Ike Parodi. Además, se dispuso sobre un atril un gran cuadro que reazaba el primer artículo de la Ordenanza que declara la autonomia para que todas las personas presentes pudieran estampar su firma.

De la ceremonia participaron la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, Clara García; la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuk; la ministra de Cultura de la provincia de Santa Fe, Susana Rueda; la ex intendenta de Rosario y actual diputada nacional Mónica Fein; legisladores nacionales y provinciales, miembros de la Convención Reformadora de la Constitución de la provincia de Santa Fe, el arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Eliseo Martín; integrantes del cuerpo consular acreditado en la ciudad; el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolucci, y referentes de la Mesa Interreligiosa por el Bien Común de la UNR.

También lo hicieron miembros del poder judicial, representantes de fuerzas vivas, credos, colectividades, vecinales, clubes y de instituciones educativas de la ciudad, además de ex soldados combatientes de Malvinas.

Ejes de la ordenanza



La medida contempla tres principios centrales: la declaración plena e inmediata de la autonomía municipal, la aplicación automática de las modificaciones derivadas de esa nueva condición y la convocatoria a una Estatuyente en 2027, según el cronograma electoral provincial, para elaborar la futura Carta Orgánica de Rosario.

Entre los cambios que ya ingresan en vigencia a partir de la sanción de la normativa se destaca la gestión del arbolado público, que hasta ahora exigía a la Municipalidad la presentación periódica de planes y evaluaciones ante la Provincia para obtener autorización para podas, extracciones o forestaciones. Desde ahora, toda la planificación, ejecución y control de la política de arbolado urbano dependerá exclusivamente de la normativa local.

Otra modificación relevante tiene que ver con la intervención en terrenos baldíos. La Municipalidad quedó habilitada para ingresar, limpiar, desinfectar o desratizar propiedades abandonadas que representen riesgos de salud pública, sin la necesidad de contar previamente con una orden judicial de allanamiento, aunque se mantendrá la obligación de notificación y el respeto a los derechos de los titulares.

También se amplían las facultades para disponer del destino de los autos abandonados remitidos al corralón. El régimen provincial sólo permitía la compactación como salida final, pero a partir de ahora el Municipio podrá subastarlos, reutilizarlos operativamente, asignarlos a entidades civiles o venderlos como chatarra, siempre respetando el debido proceso y la notificación previa.

Otro aspecto clave es el impacto en obras e infraestructura, con efecto directo en los tiempos administrativos. Gracias a la autonomía financiera, Rosario no deberá solicitar autorización provincial para tomar crédito cuando el endeudamiento represente menos del 8,33% de los ingresos municipales, lo que permitirá agilizar entre 120 y 150 días los plazos para iniciar obras de pavimento definitivo e infraestructura urbana.

La modernización del régimen de compras es otro eje sustancial. La ordenanza incorpora las figuras de compra ágil, compra electrónica desde cualquier lugar del país y subasta pública, reduciendo costos y promoviendo mayor transparencia y competencia. Además, actualiza y simplifica el Régimen de Iniciativa Privada y Asociaciones Público-Privadas, habilitando mecanismos para atraer inversión, innovación, generación de empleo y desarrollo de infraestructura mediante articulación con el sector privado.

En el plano institucional, se establece la obligación de responsabilidad presupuestaria: cualquier ordenanza que genere gasto no previsto deberá indicar su fuente específica de financiamiento o autorizar el uso de crédito, promoviendo una mayor disciplina fiscal y transparencia legislativa.

Además, a partir de la puesta en marcha de la ordenanza, la política salarial del personal de la Municipalidad de Rosario será establecida de común acuerdo por la Intendencia Municipal y una Comisión Paritaria Local. De esta manera, los salarios dejarán de regir por lo que se decida en la paritaria municipal organizada por la Provincia, y en la que los salarios son definidos entre otras localidades.

Por otra parte, la normativa también establece un nuevo régimen de expropiaciones, restringido a casos excepcionales y sólo posible mediante ordenanza aprobada por dos tercios del Concejo Municipal, con indemnización y exclusivamente para apertura de calles, avenidas, plazas, paseos públicos o proyectos de integración urbana.

Cabe destacar que desde el Ejecutivo ya se pusieron en marcha acciones a través de las diferentes reparticiones municipales para la implementación y reglamentación de cada uno de los aspectos específicos de la ordenanza.