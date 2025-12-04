Los políticos rosarinos juraron en el Congreso de la Nación

La Cámara de Diputados hoy llevó a cabo la jura de los 127 legisladores electos en octubre, quienes asumirán formalmente el próximo 10 de diciembre. Esta sesión especial consolida a Libertad Avanza como primera minoría.

La sesión fue presidida por Gerardo Cipollini, el legislador de mayor edad, quien realizó cada uno de los juramentos a los legisladores. Durante la ceremonia se vio al presidente Javier Milei, acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Quiénes son los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

La Libertad Avanza:

Agustín Pellegrini, cabeza de lista y referente libertario en la provincia. Es de Rosario.

Yamile Tomassoni, abogada oriunda de Cañada de Gómez, actualmente al frente de la UDAI Rosario Centro de la ANSES, ubicada en Sarmiento y Rioja.

Juan Pablo Montenegro, abogado de Rosario.

Valentina Ravera, dirigente joven del espacio y estudiante de abogacía.



Provincia de Santa Fe: La Libertad Avanza obtuvo cuatro bancas, Fuerza Patria tres y Provincias Unidas dos.

Fuerza Patria:

Caren Tepp, primera candidata y referente de Ciudad Futura. Es de Rosario.

Agustín Rossi, exministro de Defensa y figura histórica del peronismo santafesino.

Alejandrina Borgatta, militante feminista y referenciada en La Cámpora

Provincias Unidas:

Gisela Scaglia, vicegobernadora santafesina y presidenta del PRO provincial. Scaglia formalizó su renuncia al cargo de vicegobernadora, efectiva el 9 de diciembre, para asumir como diputada nacional.

Pablo Farías, dirigente del Partido Socialista y expresidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Los nueve legisladores santafesinos electos asumirán sus bancas el 10 de diciembre, cuando se renueve la composición de la Cámara baja. Santa Fe volvió a ser un distrito clave en la política argentina, con representantes de tres espacios que expresan las principales fuerzas del país y que tendrán peso propio en los debates nacionales que se vienen.