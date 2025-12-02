Comenzó la venta de vuelos directos desde Rosario a Madrid

Desde este martes ya se pueden comprar los boletos para viajar desde la terminal de Fisherton a Barajas sin escalas. Los vuelos comenzarán a funcionar en octubre del año que viene. Mientras tanto, las obras en el aeropuerto local continúan a buen ritmo para reabrir a fin de mes

Tal como se anunció a fines de septiembre, se podrá volar desde Rosario a Madrid sin escalas y ya a partir de este martes se pueden comprar los pasajes para el año que viene. Los vuelos comenzarán a funcionar en octubre de 2026. Mientras tanto, las obras en el aeropuerto de Fisherton Islas Malvinas continúan a buen ritmo para reabrir a fin de mes.

Este martes la a aerolínea española World2Fly lanzó oficialmente la venta de pasajes para su nueva ruta directa entre Madrid (España) y Rosario (Argentina), que comenzará a operar el 1 de octubre de 2026. Los boletos están disponibles a través del sitio oficial y agencias autorizadas.

Los vuelos –de una duración estimada de hasta 12 horas y 35 minutos– se realizarán dos veces por semana, los martes y jueves, operados con aviones Airbus A350-900. El primero, despegará desde Madrid hacia Rosario el 1 de octubre de 2026 a las 10.25 desde el aeropuerto de Barajas y llegará a la aeroterminal local a las 18.

El tramo inverso, Rosario - Madrid, comenzará a operar desde el 8 de octubre. El avión despegará a las 20 desde Fisherton y llegará a España a las 12.35 del día siguiente, con un tiempo de vuelo de 11 horas y 35 minutos, una hora menos que el recorrido contrario.

El precio promocional total por pasaje ida y vuelta ronda los 1.023 euros, en clase básica, incluyendo equipaje de mano, servicio de comida y entretenimiento a bordo. Los valores pueden variar según la fecha de compra y la demanda.

Con esta nueva ruta, Rosario accede por primera vez a un vuelo directo a Europa, un hecho histórico que mejora significativamente la conectividad del interior argentino y ofrece una alternativa más ágil y directa para miles de viajeros que hasta ahora debían pasar por Buenos Aires. “Esto posiciona a la ciudad como la tercera en Argentina en tener este tipo de conexión”, destacó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, cuando anunció la ruta en septiembre pasado, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), tras la firma del convenio con la compañía.