DolarApp: cuánto cuesta recibir y usar dólares en Argentina

En medio del avance de las billeteras virtuales y de la creciente necesidad de los trabajadores independientes de cobrar en moneda dura, DolarApp se convirtió en una de las herramientas más populares para recibir cobros del exterior en Argentina.

Esto se debe a que DolarApp permite que cualquier usuario cobre, guarde y use dólares de forma simple, con una tarifa competitiva y sin la necesidad de incurrir en trámites bancarios.

DolarApp: el costo de recibir y utilizar dólares en Argentina

En el caso de DolarApp, todas las operaciones que se realizan entre cuentas locales, incluyendo transferencias, depósitos y pagos con la DolarCard dentro del país, no tienen costo. Sin embargo, cuando el movimiento involucra Estados Unidos o países de la Eurozona, sí se aplican cargos puntuales

Las comisiones son de 3 USDC si la operación utiliza los datos de la cuenta en dólares estadounidenses de DolarApp, y de 3 EURC cuando la transacción se canaliza a través de la cuenta en euros.

Algo similar ocurre con los depósitos internacionales o en criptoactivos. Para ingresos en dólares, la app cobra 3 USDC; para movimientos en euros, 3 EURC; y para depósitos provenientes de cuentas cripto, nuevamente el costo es de 3 USDC.

En el caso de las compras internacionales en pesos argentinos tienen un recargo del 5% en los casos en los que el comercio o plataforma facture específicamente en esa moneda. A su vez, solicitar la DolarCard física tiene un costo simbólico de apenas 1 dólar, mientras que los retiros en cajeros automáticos aplican una comisión equivalente al 1% del monto extraído.

¿Qué es DolarApp?: la mejor aplicación para cobrar en dólares desde Argentina

DolarApp es una billetera digital que permite recibir, guardar y usar dólares digitales de manera simple y segura. Disponible en Argentina, Brasil, Colombia y México, se ha consolidado como una herramienta fundamental para aquellos buscan operar con divisas sin recurrir a esquemas bancarios tradicionales.

Uno de sus principales diferenciales es que funciona como una cuenta en dólares digitales accesible directamente desde el celular. Abrirla lleva menos de dos minutos, no tiene costos de alta y solo requiere completar un breve proceso de registro dentro de la app.

Una vez creada la cuenta, el usuario puede comprar dólares digitales al mejor tipo de cambio disponible, sin cargos ocultos y utilizando pesos provenientes de bancos o fintechs locales. Esto la convierte en una alternativa especialmente atractiva tanto para ahorristas como freelancers, trabajadores remotos o quienes cobran en moneda extranjera y necesitan un espacio ágil para recibir sus ingresos.

Algunos de los beneficios de DolarApp son los siguientes:

Apertura rápida y sin costos: la creación de una cuenta en DolarApp es extremadamente rápida, requiriendo solo un par de minutos desde el celular y sin gastos adicionales

Tipo de cambio competitivo: la aplicación utiliza la cotización del dólar cripto, que generalmente es más alta que la del dólar oficial, permitiendo a los usuarios obtener más dinero

DolarCard: se trata de una tarjeta internacional Mastercard que permite realizar pagos en cualquier parte del mundo sin comisiones ocultas y al mejor tipo de cambio. Esta tarjeta puede ser solicitada en formato físico o virtual, ofreciendo flexibilidad y conveniencia para compras globales

Transferencias internacionales: la app permite recibir y enviar pagos internacionales, ideal para freelancers

Pagos instantáneos: los usuarios pueden realizar pagos instantáneos a amigos, dividir cuentas, entre otras posibilidades

Sin comisiones ocultas: DolarApp no cobra comisiones por saldo mínimo, mantenimiento, transferencias ni por el uso de la tarjeta, por lo que ofrece transparencia total en sus operaciones

Seguridad de vanguardia: utiliza tecnología de seguridad de última generación para proteger los fondos de los usuarios, incluyendo validaciones de seguridad como 2FA (autenticación de dos factores) y la opción de congelar la tarjeta con un solo clic desde la app

Por último, es importante resaltar que la aplicación es intuitiva y fácil de usar, con una interfaz amigable que facilita la gestión de las finanzas personales.