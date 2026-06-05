Chevrolet participa de AgroActiva 2026 con novedades de producto y ofertas comerciales exclusivas para el sector agro-industrial

Chevrolet está presente una vez más en AgroActiva, la gran muestra en el corazón de la zona núcleo agrícola-industrial del país, que no deja de crecer año tras año y que se desarrolla entre el 3 y el 6 de junio en el predio ferial de esta localidad del sudoeste santafesino.

En el stand de 3.600 mt2 de Chevrolet, se exhibe toda su gama de vehículos para el campo y el trabajo como son sus pickups compactas, medianas y full-size, siendo la Chevrolet S10 la protagonista de la muestra por su amplio despliegue de versiones, desde el tope de gama con High Country hasta las versiones WorkTruck (WT) cabina doble y la S10 Cabina Simple.

Como novedad, Chevrolet presenta en avant premiére la nueva S10 TrailBoss, la versión más extrema de la pickup del moño, especialmente desarrollada con un fuerte enfoque off-road y lista para enfrentar todo tipo de terreno y superficie.

“Para Chevrolet es un orgullo estar presente en Agroactiva, con la propuesta más completa de pick-ups y SUVs del mercado. Nuestro amplio y completo portafolio, que va desde el nuevo Sonic SUV hasta la Trailblazer y de la Montana hasta la full-size Silverado, ofrecen atractivas tasas y financiamiento especiales para nuestros clientes del campo argentino. Además, hemos elegido este lugar para develar la próxima pick-up que traeremos al país: la nueva S10 Trailboss, que llegará con suspensiones y un diseño idóneo para los amantes del off-road”, expresó Andrés Carfagna, Director Comercial de General Motors Argentina, Paraguay y Uruguay.