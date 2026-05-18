GM Argentina nombra nuevo Director de Manufactura en la Planta de Alvear

Alvear, Provincia de Santa Fe, Argentina- General Motors Argentina anunció el nombramiento de Nicolás Busquets como nuevo Director de Manufactura de su Planta ubicada en Alvear, provincia de Santa Fe. Este nombramiento será efectivo a partir del 1° de junio de 2026.

Por su parte, el actual director Marcelo Franca Nascimento retorna a Brasil para asumir la dirección de manufactura de la planta de GM en São José dos Campos y de Mogi en el estado de Sao Paulo.

Busquets es argentino e Ingeniero Químico egresado de la Universidad Tecnológica Nacional. Cuenta con más de 20 años de experiencia en posiciones de liderazgo en manufactura, ingeniería, logística y gestión industrial. Previo a su ingreso a GM Argentina en 2025 como Director Asistente, se desempeñó durante 10 años en Renault Argentina, en distintas posiciones. A lo largo de su carrera también ocupó roles de liderazgo en Coca-Cola Argentina, Arcor, Monsanto Argentina y otras compañías industriales de primer nivel.

“Es un honor para mí asumir esta posición tan importante para General Motor de Sudamérica, ya que nos encontramos en etapa de transición que nos permitirá fortalecer nuestra competitividad para seguir ofreciendo productos de calidad como la Chevrolet Tracker que orgullosamente producimos en Alvear y que durante 3 años consecutivos se mantuvo como líder del mercado”, señaló Busquets.

En esta nueva posición, Nicolás reportará a Luis Mesa, Vicepresidente de Manufactura y Relaciones Laborales de General Motors Sudamérica.

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