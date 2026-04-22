El Centro de Visitas de Toyota Argentina cumple 10 años

Desde su inauguración en 2016, el Centro de Visitas de Toyota Argentina mantiene sus puertas abiertas a la comunidad. Es un espacio que le permite a Toyota conectarse con sus públicos clave: clientes, cadena de valor, universidades, escuelas, empresas, periodistas y representantes del gobierno. Un lugar de encuentro que refleja el compromiso de Toyota como un vecino más de la comunidad.

El centro recibe aproximadamente 15.000 visitas al año. El 60% corresponde a universidades nacionales e internacionales, además de escuelas secundarias y terciarias. Durante las visitas, los asistentes pueden conocer el proceso de fabricación y algunos de los fundamentos del Sistema de Producción Toyota (TPS).

En el marco del décimo aniversario, se llevó a cabo un evento que reunió a más de 100 personas, entre empleados y familiares, periodistas, clientes del Club Toyota, miembros de la comunidad, autoridades municipales y directivos de la compañía. Durante la jornada, se realizó un recorrido por la línea de producción de Hilux y SW4 y se visitó la planta de Hiace. Además, hubo una entrevista especial al piloto y embajador de la marca Matías Rossi.

“Estos 10 años reflejan el valor que tiene el Centro de Visitas para Toyota. Es un espacio que nos permite abrir nuestras puertas, compartir nuestra cultura y seguir construyendo un vínculo cercano con la comunidad. Agradecemos especialmente a quienes nos acompañaron en este aniversario y a todos los que, a lo largo de estos 10 años, nos visitaron”, afirmó Fernanda Pérez Cometto, gerente general de Comunicaciones Corporativas y Sustentabilidad de Toyota Argentina.

En total, el Centro de Visitas ya recibió a más de 130.000 visitantes, entre clientes, integrantes de la cadena de valor, universidades, escuelas, empresas, periodistas, representantes del gobierno, entre otros. Hoy, continúa abierto al público a través de visitas guiadas que se realizan de lunes a jueves a las 8:30, 10:30 y 14:30, con reserva previa a través de [email protected].