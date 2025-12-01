Anuncian una feria cultural en plaza Pringles por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

La Municipalidad conmemora la fecha este miércoles 3 con una jornada doble de concientización y visibilización.

Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Municipalidad de Rosario llevará adelante una Feria de instituciones y actividades culturales este miércoles 3 de diciembre de 17:30 a 20:30 en la plaza Pringles (Córdoba y Paraguay). El evento, a cargo de la Dirección de Discapacidad de la Secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos, contará con la participación de múltiples entidades de y para personas con discapacidad, así como de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), colegios de profesionales, asociaciones civiles y organismos públicos locales y provinciales .

En la ocasión habrá diversas manifestaciones artísticas y culturales protagonizadas por personas con discapacidad, como la presentación de la Banda Infanto Juvenil del Distrito Norte, el Ballet Inclusivo de la Asociación Italiana Alcara Li Fusi, la banda musical de la Escuela Especial Etnade, el Ballet de Danzas Árabes de mujeres ciegas y/o con baja visión Ashaki Hafsa de Mucar, y el grupo de Cumbia Cruzada de Personas con Discapacidad Intelectual perteneciente a Applir ONG.

Previamente, el mismo miércoles se realizará la presentación de un spot audiovisual que busca visibilizar la lucha contra los estereotipos y la desigualdad promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad, en una actividad abierta para todo público que tendrá lugar a las 11:00 en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. La pieza fue creada en un trabajo conjunto entre la Universidad Nacional de Rosario, la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Rosario y la Asamblea de Organizaciones sin fines de lucro de y para Personas con Discapacida.

Este spot está protagonizado por 8 personas con discapacidad que comparten sus gustos, pasiones, afectos, prácticas cotidianas y proyectos de vida, que los posiciona como parte activa, visible y plena de la sociedad. Bajo la consigna 'Nada sobre nosotros sin nosotros', la propuesta se inscribe en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, poniendo en el centro la autonomía, la participación comunitaria y la igualdad de oportunidades, invitando a dejar de lado la idea de que tener una discapacidad es la única característica que define a la persona.

El material será puesto a disposición de medios de comunicación, instituciones educativas, organismos públicos y organizaciones sociales que deseen utilizarlo con fines de concientización y trabajo comunitario en torno a la temática. Además, se volverá a proyectar en horas de la tarde en el marco de la feria, entre otros materiales audiovisuales alusivos a la fecha.

Todas las actividades se encuadran en la búsqueda del cumplimiento de los derechos nombrados en el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobado en la Ley 26.378. El 3 de diciembre es una fecha que busca la toma de conciencia y la promoción de derechos, así como visibilizar la lucha contra los estereotipos y la desigualdad.