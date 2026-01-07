El Grupo Especial Antinarcotráfico deja de funcionar en Rosario

El Gobierno nacional decidió disolverlo tras el cumplimiento de los objetivos del Plan Bandera en materia de baja de índices de delitos, principalmente, homicidios.



El Gobierno nacional disolvió este miércoles el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (Geandro) tras cumplir con los objetivos del Plan Bandera, trazados en torno a la baja de delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes, principalmente, homicidios.

Se trata del escuadrón creado en mayo de 2024 que estuvo conformado por integrantes del Gendarmería Nacional Argentina, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 4/2026, firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En este marco, quedó derogada la determinación impulsada por la exfuncionaria Patricia Bullrich y se ordenó la comunicación con los titulares de las fuerzas federales con el fin de “reasignar al personal y los medios afectados” en la ciudad.

En 2023 hubo 398 crímenes en la provincia, mientras que en 2024 el número descendió a 176, una baja superior al 55%. En el departamento Rosario, se pasó de 261 asesinatos en 2023 a 90 en el mismo período de 2024, una disminución de más del 65%. Por su parte, los heridos de armas de fuego cayeron de 801 casos en 2023 a 353 en 2024, otra reducción que supera el 55%.

En este sentido, desde el Ejecutivo aclararon que, si bien los números finales de 2025 todavía no están disponibles, “se evidencia estabilidad en los citados indicadores en concordancia con los objetivos del Plan Bandera”.