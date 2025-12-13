Patricia Bullrich propuso desmantelar el PAMI: la frase que mostró su desprecio por los jubilados

Patricia Bullrich cargó contra el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) al afirmar que “cuando tenés todas personas grandes en un seguro de salud, no es un seguro, es un gasto” y describió al PAMI como “un error”.

La senadora propuso trasladar los aportes de los jubilados a las obras sociales sindicales, una medida que según ella reduciría los costos del Estado, pero que dejaría a los adultos mayores sin la cobertura integral que hoy garantiza el organismo.

Bullrich sostuvo que “es mucho más barato darle ese aporte al sindicato, que además se saca de encima a los afiliados a los 60 o 65 años”. Su análisis prioriza la reducción del gasto por sobre la protección de derechos: los adultos mayores se transforman en un “costo” a minimizar.

Para ilustrarlo, comparó al PAMI con “una compañía de seguros donde todos los autos chocan”, una cruda metáfora que deshumaniza la atención de millones de jubilados y pensionados.

El PAMI y cinco millones de personas que dependen de él

A pesar de sus problemas históricos, el PAMI sigue siendo la única cobertura de salud de más de cinco millones de jubilados, pensionados y sus familias. Garantiza medicamentos gratuitos, tratamientos crónicos, prótesis y atención especializada.

Marcha de Jubilados 20251203 marcha de jubilados Foto : Leandro Teysseire (Leandro Teysseire)

La propuesta de Bullrich, de trasladar los fondos a los sindicatos y desmantelar el organismo, abriría un debate sobre la continuidad de la atención pública para los mayores, un sector ya golpeado por jubilaciones de miseria, recortes de medicamentos y demoras en prestaciones.

Las palabras de Bullrich no buscan reformar ni mejorar el PAMI; atacan su propia existencia y reavivan el miedo de millones de jubilados y pensionados a perder el único sostén sanitario que tienen.

P/12