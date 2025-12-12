La Secretaría de Energía reglamentó la instalación de estaciones de servicio móviles en todo el país

Cómo son las estaciones de servicio móviles para cargar nafta que habilitó el Gobierno en Argentina

Según argumentaron desde el Ejecutivo nacional, permitirá que localidades del interior cuenten con una solución “segura, moderna y de rápida instalación” para abastecerse. Este año, ya se autorizó el autodespacho de combustibles

El gobierno nacional incorporó formalmente las estaciones de servicio móviles al registro oficial de bocas de expendio de combustibles. La medida permite, entre otras cosas, que localidades del interior —donde muchas estaciones fijas se encuentran en mal estado o dejaron de operar— cuenten con una solución segura, moderna y de rápida instalación para abastecerse de combustibles, según explicaron. De acuerdo a la normativa publicada, podrán ser de dos tipos: modulares y cisterna.

Entre los argumentos a favor que brindó el Ejecutivo, la iniciativa garantiza, por ejemplo, el abastecimiento en localidades que carecen de estaciones fijas, disminuye los costos para las empresas y para los usuarios —que ya no deberán trasladarse largas distancias—, y fomenta la competencia en el sector. Además, brinda mayor competitividad y seguridad en la provisión local y contribuye al desarrollo productivo de las economías regionales.

Las estaciones móviles y modulares deberán cumplir con estrictas normas técnicas y de seguridad, basadas en estándares internacionales —como la NFPA385 y la UL-2085—, que exigen tanques de doble pared, sistemas automáticos de corte y detección de pérdidas, kits de control de derrames y extintores certificados.

Cada unidad será auditada por empresas externas habilitadas y deberá contar con planes de contingencia y seguros vigentes, garantizando una operación segura tanto para los usuarios como para el entorno.

Asimismo, el nuevo régimen establece un sistema de sanciones severas para quienes operen fuera de la ley, incluyendo multas de hasta 160.000 litros de nafta súper y la inhabilitación inmediata de las instalaciones que incumplan las condiciones de seguridad o no cuenten con auditorías actualizadas.

Esta decisión se enmarca en el proceso de modernización y desregulación del sector energético que impulsa la gestión del presidente Javier Milei, con el objetivo de mejorar la eficiencia, liberar la iniciativa privada y asegurar un servicio más accesible y competitivo para todos los argentinos.

En una línea similar, el gobierno autorizó y puso en marcha el autodespacho de combustible en algunas estaciones de servicio del país. En mayo de este año, se incorporó en la YPF de 27 de Febrero y Ovidio Lagos en Rosario, donde se encuentra disponible desde las 22 hasta las 6 de la mañana.