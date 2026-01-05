Contrarreloj: el Gobierno busca alternativas para hacer frente a vencimientos de deuda por U$S4.200 millones

Tras el debut del nuevo esquema de bandas de flotación del dólar que instauró el gobierno de Javier Milei con el inicio del nuevo año, la gestión libertaria busca contrarreloj los fondos necesarios para reforzar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y poder hacer frente al vencimiento de deuda del próximo viernes 9 de enero por más de 4.225 millones de dólares. Si bien el gobierno de Milei ya cuenta con 1.800 millones de dólares, todavía resta saber cómo se financiará el monto restante para ejecutar la operación.

El parte oficial no esbozó la forma en la que conseguirá el resto de los fondos, aunque se prevé que se acuda a un préstamo internacional con bancos privados (REPO), de modo tal que le permiten conseguir el importe final y hacer frente a sus compromisos.

Esa posible vía ya había sido anticipada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien días atrás aseguró que mediante esa operación ya tendrían los fondos disponibles para hacerse eco de los vencimientos de enero.

Lo cierto es que esos 1.800 millones de dólares se desprenden de la colocación del BONAR 2029N, la compra de reservas y la utilización parcial o total de los 700 millones de dólares que ingresarán por las concesiones hidroeléctricas. En ese sentido, "Toto" Caputo no descarta tampoco emitir un nuevo bono para conseguir parte del financiamiento que le está faltando todavía.

Si bien ya comenzó a regir el nuevo esquema cambiario -en donde las bandas de flotación del dólar se actualizan en torno al dato de inflación que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) pero con dos mese de rezago- la entidad que conduce Santiago Bausili todavía no compró divisas.

El viernes pasado las reservas del BCRA cerraron en 43.099 millones de dólares (1.934 millones de dólares más) por movimientos habituales de inicios de mes en el sistema financiero.