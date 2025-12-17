Diputados: peligran las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad

Con críticas de la oposición y disidencia de algunos aliados firmantes, el oficialismo logró el dictamen para el Presupuesto 2026 y hoy tratará el presupuesto. Peligran las leyes de financiamiento universitario y emergencia en Discapacidad.



Tras los dictámenes en las comisiones, el oficialismo encara con viento a favor la sesión especial de este miércoles a las 14 en la cual buscará lograr la media sanción de los proyectos de Presupuesto 2026, Ley de Inocencia Fiscal y la regla fiscal y monetaria.

Pero el tema más controvertido que se conoció ayer fue la inclusión de un artículo por el cual el gobierno dispuso la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de declaración de emergencia en el sector de discapacidad, normas que habían sido ampliamente debatidas y que el Congreso había ratificado a pesar de los vetos del presidente Javier Milei.

El recinto se abrirá a las 14 en la primera sesión del período de sesiones extraordinarias, escenario que le servirá al Gobierno para cristalizar la nueva relación de fuerzas que tuvo como punto de inflexión las elecciones de octubre.

El tiempo fue mitigando las heridas que habían dejado los cierres electorales y el “robo” por goteo de diputados: el PRO volvió a ser el habitual socio que avala cada una de las iniciativas del Gobierno de Javier Milei y le puso el gancho a las tres iniciativas.

Lo mismo hicieron la UCR y el MID, que junto a la bancada amarilla conforman el flamante interbloque “Fuerzas del Cambio”, en una suerte de revival de Cambiemos, con una presencia mucho más débil que la que supo tener en el pasado reciente.

Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan) completan el abanico de alianzas del oficialismo libertario.

Este conglomerado capitaneado por La Libertad Avanza (LLA) aportó 28 firmas para los dictámenes de mayoría del Presupuesto y la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, y 44 firmas para el proyecto de Inocencia Fiscal.

El único proyecto que corre algún riesgo de no ser aprobado este miércoles en el recinto es la ley que establece una regla fiscal rigurosa bajo amenaza de sanciones penales para los funcionarios que incumplan con el déficit cero: en caso de convertirse en ley, la Justicia podría anular la norma con planteos de presunta anticonstitucionalidad.

La aprobación del Presupuesto marcará el fin de las prórrogas por dos años consecutivos del último ejercicio del expresidente Alberto Fernández, sancionado en diciembre de 2022. La iniciativa impulsada por el Gobierno contempla un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un dólar a $1423 para diciembre de 2026, aunque la divisa ya superó ese valor.

El oficialismo incorporó el artículo 75 del proyecto que dispone la derogación de las leyes 27.793 (emergencia en discapacidad) y 27.795 (financiamiento universitario). Esto planteó no solo el rechazo de Unión por la Patria, de Provincias Unidas y del Frente de Izquierda sino las firmas en disidencias de bancadas aliadas al oficialismo.

Entre las firmas en disidencia parcial en el dictamen de mayoría, se encuentran la de Innovación Federal, bloque liderado por Alberto Arrúa, cuyo integrante en la Comisión de Presupuesto es el exgobernador Oscar Herrera Ahuad.

El diputado nacional Agustín Rossi, integrante de la comisión de Presupuesto y Hacienda, afirmó este miércoles que “la derogación de esas dos leyes es la frutilla del postre, porque entraron por la ventana, se incorporaron a último momento. Este presupuesto fue debatido con la anterior composición de la Cámara de Diputados y en ese dictamen no estaban incluida la derogación de las dos leyes”.

En declaraciones a LT8, el legislador por Santa Fe remarcó que el gobierno nacional “claramente incluyó la derogación de las leyes en el Presupuesto porque claramente las tenía que cumplir. Las partidas de fondos para esas leyes deben estar mencionadas en el Presupuesto, y por eso termina derogándolas. Veremos qué pasa hoy en el recinto, porque muchos diputados que estaban predispuestos a votar el presupuesto, quizás en este artículo en particular no tengan la misma predisposición”.