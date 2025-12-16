La tómbola en la Rosada: Milei reparte ATN entre los gobernadores para garantizar la aprobación del Presupuesto 2026

Por Miguel Jorquera



Los mandatarios provinciales más beneficiados tendrán sillas en la comisión de Presupuesto para garantizarle a la Casa Rosada el dictamen de mayoría y votos para una aprobación exprés este miércoles en Diputados.



Como en un a rueda de la fortuna, el gobierno ultraderechista de Javier Milei reparte discrecionalmente Aporte del Tesoro Nacional (ATN) a los gobernadores colaboracionistas como moneda de cambio para la aprobación del presupuesto de ajuste y motosierra para 2026 que envió al Congreso y que quiere consagrarlo como ley este mismo miércoles en un tratamiento super exprés.

Los afortunados seleccionados por la Casa Rosada fueron los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones) y Leandro Zdero (Chaco) a quienes les giraron 12 mil y 11 mil millones de pesos respectivamente. En la búsqueda de votos para el oficialismo, el primero que sacó la sortija fue el mandatario peronista tucumano Osvaldo Jaldo que hace apenas una semana recibió 20 mil millones de pesos en ATN, el mayor monto que el gobierno central envió a una provincia en todo 2025.

Aunque la tómbola de Balcarce 50 ya tiene otros beneficiarios aliados con montos asignados: el catamarqueño Raúl Jalil recibirá 10.500 millones, el entrerriano Rogelio Frigerio 7 mil millones y el salteño Gustavo Sáenz 6 mil millones. La política de Estado instalada por la gestión libertaria también tiene otras facetas: el presidente de la Cámara de Diputados, el riojano Martín Menem, ya repartió la sillas de quienes integrarán la comisión de Presupuesto, donde el oficialismo tendrá la primera minoría y reservó cuatro para los aliados que le garantizarán alzarse con el dictamen de mayoría del proyecto presupuestario diseñado por el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, para llevarlo al recinto de la Cámara baja y darle media sanción la semana próxima como regalo navideño a Milei.

La tómbola de la Rosada

La coparticipación digitada desde la Casa Rosada tiene claro su objetivo: reunir los votos para la aprobación del Presupuesto del año próximo, y tampoco escapa a sus aspiraciones conseguir el acompañamiento de los gobernadores aliados para la regresiva reforma laboral cuyo debate arrancará en el Senado. Luego de un noviembre en que no hubo reparto de ATN a ninguna provincia, el Gobierno abrió la billetera para los gobernadores colaboracionistas.

Todos los que recibieron ATN se mostraron dispuestos a respaldar las iniciativas oficialistas. El diario La Nación reveló --en base a datos de la consultora Politikon Chaco-- que el Ministerio de Economía le giró 12 mil millones al misionero Passalacqua y 11 mil millones al chaqueño Zdero. El mandatario chaqueño es un aliado firme de la Casa Rosada que incluso armó en su provincia listas junto a La Libertad Avanza para las legislativas de octubre pasado, por lo que los votos de su senadora y sus dos diputados para la aprobación del Presupuesto están garantizados. El misionero, hizo de la bancada que el Frente Renovador para la Concordia una carta de negociación permanente en el toma y daca con el gobierno: sus cuatro diputados y dos senadores también son contabilizados por el oficialismo como votos a favor de su prepuesto 2026.

Pero uno de los mandatarios más favorecidos por la administración libertaria es el tucumano Jaldo. El gobernador fue de los primeros en romper con el bloque peronista tras el triunfo de Milei y armar con los tres diputados que le responden el bloque Independencia para negociar mano a mano con el gobierno central. A pesar de levantar consignas opositoras contra el Gobierno de Milei en la elección de octubre su estrategia no se modificó. La Casa Rosada lo compensó con creces. Según datos parciales de diciembre, Tucumán fue la provincia que mas ATN recibió en el año: 35 mil millones de pesos.

Pero Balcarce 50 no ahorra en gastos para alcanzar los anhelos de Milei. En los próximos días el Gobierno concretará el envío de ATN a otros tres gobernadores aliados. El peronista catamarqueño Raúl Jalil recibirá 10.500 millones, el (ex) macrista entrerriano Rogelio Frigerio 7 mil millones y el también peronista salteño Gustavo Sáenz 6 mil millones. Con dinero solo para los aliados, el ministro de Interior, Diego Santilli, todavía tiene en las arcas de su cartera una millonaria cifra para repartir hasta fin de año en busca de votos para el gobierno. El año próximo, Milei dirá.

De acuerdo al ranking de beneficiarios de ATN en 2025 que lidera Tucumán; los siguen Misiones, Salta y Entre Ríos con 19 mil millones de pesos cada una; mientras que Chaco y Neuquén recibieron 18.000 millones en cada caso.

El juego de las sillas

En paralelo, el titular de la Cámara baja Martín Menem distribuyó las sillas en la estratégica comisión de Presupuesto para asegurarse, con la ayuda de los gobernadores colaboracionistas, un triunfo anticipado y super exprés: ya convocó a sesión para este mismo miércoles para darle media sanción.

El libertario riojano oficializó la conformación de la comisión de Presupuesto de Diputados, donde incluyó a legisladores de cinco gobernadores aliados que, sumados, le permiten a La Libertad Avanza alcanzar una mayoría para el dictamen del cálculo de ingresos y egresos del Gobierno nacional para 2026. Allí tendrán sillas los diputados que responden a los mandatarios provinciales Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Marcelo Orrego (San Juan), quienes le garantizarían el triunfo al oficialismo.

La comisión tiene 49 miembros, 20 serán de La Libertad Avanza y 18 de Unión por la Patria. Las cinco sillas de los colaboracionistas le aportarán los votos necesarios a la Casa Rosada para volcar a su favor cualquier debate que incluya reparto, incremento o desfinanciamiento de fondos del Estado nacional. La elección de los aliados por Menem tampoco es casual: en la Casa Rosada prefieren a los mandatarios provinciales que dieron mas muestras de fidelidad con el Gobierno central a cambio de escasos recursos económicos para sobrevivir en sus territorios. Afuera de la negociación, por ahora, quedaron los reducidos gobernadores agrupados en Provincias Unidas, que en campaña intentaron no mostrar la docilidad que tenían con Balcarce 50 antes de la contienda electoral.