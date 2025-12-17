Los jubilados reciben palos y gases mientras se recortan sus derechos

Por Alejandra Morasano

Este miércoles, frente al Congreso Nacional, jubilados fueron violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad mientras reclamaban por sus derechos. Como ocurre cada semana, un grupo de adultos mayores se reunió para exigir mejores condiciones para sus pensiones, pero esta vez la protesta fue sofocada con chorros de agua y bastonazos. En un operativo dirigido por la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la policía arremetió contra los manifestantes, deteniendo a varios de ellos sin justificación.

El operativo, que se produjo bajo la supervisión de Monteoliva, comenzó cuando los jubilados estaban pacíficamente en la vereda, repartiendo volantes y tirando burbujas, en un intento de visibilizar su reclamo.

Sin embargo, la respuesta fue una brutal represión. Los uniformados -entre gendarmes y agentes de la Policía Federal- atacaron a los adultos mayores usando la fuerza de manera desmedida.

Presupuesto en debate y derechos en peligro

Mientras tanto, dentro del Congreso se debatía el presupuesto 2026, que promete nuevos recortes en áreas sensibles como la jubilación, la ley de discapacidad y el financiamiento universitario.

Los jubilados, que llevan años luchando por una pensión digna, se ven cada vez más empujados al margen de una política económica que no tiene en cuenta sus necesidades básicas.

El mensaje del gobierno: represión como respuesta

Este operativo representa el primer test para la ministra Monteoliva, que con su accionar mostró continuidad con las políticas de su predecesora, Patricia Bullrich.

La represión a los jubilados pone en evidencia una vez más la política de mano dura que el gobierno sigue aplicando frente a las protestas sociales. Frente a un presupuesto que recorta derechos, las voces de los jubilados siguen siendo calladas con violencia.