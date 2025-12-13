Reforma laboral: la CGT, que acusó al Gobierno de mentir

La controversia por la reforma laboral se profundizó luego de que el ministro Federico Sturzenegger sugiriera que la iniciativa tendría carácter retroactivo, lo que motivó una dura respuesta de la CGT, que acusó al Gobierno de mentir sobre el alcance real del proyecto y advirtió que implica una quita de derechos.

La controversia política sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei escaló luego de que el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, sugiriera que la legislación tendría carácter retroactivo, contradiciendo declaraciones previas de otros funcionarios.

Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT (Confederación General del Trabajo), respondió al ministro, acusándolo de cometer un “sincericidio” que expuso las verdaderas intenciones del Ejecutivo.

“Acaba de tener un sincericidio y lo traicionó su inconsciente. Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no, que era para los nuevos trabajadores. Cualquier ley aplica para todos”, afirmó Jerónimo en declaraciones radiales.

El eje central de la disputa es si la “modernización laboral” afectará solo a las futuras contrataciones o si regirá para todas las relaciones laborales ya existentes. Diversos voceros del Gobierno habían intentado bajar el tono, asegurando que la iniciativa solo aplicaría para contratos pactados después de su sanción.

Jerónimo advirtió que las declaraciones de Federico Sturzenegger demuestran que el oficialismo está “mintiendo” sobre el alcance de la reforma. “El proyecto termina decantando en algo que ya veíamos porque lo habían dejado trascender. Con puntos muy delicados para el mundo del trabajo”, advirtió el dirigente gremial.

Tildó a la reforma de “regresiva” y dijo que es “por imposición”

El jefe sindical criticó la iniciativa calificándola de “regresiva” y reafirmó la postura de la CGT: se trata de una “quita de derechos individuales y colectivos”.

El triunviro aclaró que, si bien la central obrera había participado inicialmente en el Consejo de Mayo (el órgano consultivo de la reforma) a través de Gerardo Martínez (Uocra), se retiró en cuanto comenzaron a plantearse “cosas ilógicas”.

Jerónimo enfatizó que el gremialismo está dispuesto a debatir la modernización del mundo del trabajo, pero rechazó la forma en que se está llevando a cabo: “Nosotros estamos dispuestos a dar esa discusión, pero no por imposición. Cuando las cosas se platean por imposición salen mal”, concluyó.