MuniBot se suma a Colectividades con Inteligencia Artificial y sorteos

El asistente virtual de la Municipalidad de Rosario brindará información actualizada sobre la fiesta, permitirá participar de trivias y pondrá en juego atractivos premios

La Municipalidad de Rosario continúa incorporando herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia de las y los vecinos en los grandes eventos de la ciudad. En el marco de la 41° edición del Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades, el asistente virtual MuniBot será uno de los canales protagonistas: ofrecerá información actualizada sobre el evento, orientará a quienes visiten el predio y además propondrá un sorteo gratuito con premios para quienes participen de su trivia por WhatsApp.



Una guía digital para disfrutar la fiesta

Cada año, la tradicional Fiesta de Colectividades convoca a cientos de miles de personas que disfrutan de la gastronomía, los espectáculos y la diversidad cultural. En 2024, más de 1.400.000 personas pasaron por el Parque Nacional a la Bandera en 11 días, consolidando una de las celebraciones más grandes del país.

Con el objetivo de acompañar a ese público, MuniBot —el chatbot oficial de la Municipalidad— brinda información a través de Inteligencia Artificial sobre días y horarios, cómo llegar, qué comer, programación artística y actividades destacadas, interpretando incluso audios. Este año, el asistente suma también datos sobre la muestra inmersiva, rutas de sabores, accesibilidad, estacionamientos, ecovasos, embajadores culturales y las diferentes propuestas del escenario principal y Argentina.

Además, durante toda la fiesta, del 7 al 16 de noviembre, quienes chateen con MuniBot al WhatsApp +54 9 341 544 0147 podrán participar del Sorteo Colectividades 2025, respondiendo trivias temáticas. Los premios incluyen:

15 vouchers de comida para stands gastronómicos,

5 choperas de 20 litros,

5 vouchers por $20.000 para Market Ya,

y una caja Premium Paladini.

Los sorteos se realizarán el lunes 11 y el jueves 14 de noviembre, y las y los ganadores podrán retirar sus premios en la carpa de información municipal del predio.

Innovación al servicio de la cercanía

La iniciativa forma parte del Plan de Modernización de la Municipalidad de Rosario, que impulsa el uso de tecnología para acercar el Estado a la ciudadanía. A través de MuniBot, el municipio busca reducir barreras de tiempo y movilidad, ofreciendo información confiable y actualizada sobre trámites, servicios y eventos masivos.

Con más de 40 colectividades participantes y una oferta cultural y gastronómica única, la Fiesta Nacional de las Colectividades vuelve a ser un punto de encuentro para toda la ciudad. Este año, además, con el acompañamiento digital de MuniBot con IA para que cada visitante viva la mejor experiencia.



El stand municipal invita a conocer propuestas de salud, ambiente, movilidad y género

El stand de la Municipalidad de Rosario vuelve a ser un punto de encuentro dentro de la Fiesta Nacional de las Colectividades, con un espacio pensado para acercar el Estado a la ciudadanía de manera participativa, accesible y dinámica. Todos los días, de 18 a 23 h, en el Parque Nacional a la Bandera, distintas áreas municipales ofrecerán actividades, talleres y juegos para todas las edades.

La Secretaría de Salud Pública desplegará acciones de prevención y promoción, con control de carnets y aplicación de vacunas para adultos, propuestas lúdicas sobre salud sexual y reproductiva, y dinámicas para reflexionar sobre el consumo de tabaco y vapeo. La idea es generar espacios de diálogo y cuidado, combinando información con actividades interactivas.

Desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, la Escuela Municipal de Jardinería y la Dirección de Educación Ambiental ofrecerán talleres de siembra y repique de plantines, experiencias sobre compostaje y separación de residuos, y juegos educativos sobre eficiencia energética y biodiversidad. Quienes participen podrán llevarse un plantín de regalo y sumarse a la campaña “Traé tu vaso reutilizable”, que promueve hábitos de consumo responsable durante el evento.

El área de Movilidad estará presente con una encuesta para relevar cómo se trasladan las y los asistentes y su experiencia con los diferentes medios de transporte. Además, habrá personal disponible para resolver consultas sobre colectivos, bicis públicas, taxis, estacionamientos y carga de SUBE, junto a un calco temático de obsequio para quienes participen.

Desde Cercanía, se impulsará la votación del Presupuesto Participativo Rosario Decide, invitando a los vecinos a elegir los proyectos que quieren para sus barrios, y se difundirá el uso de MuniBot, el asistente virtual municipal que ofrece información actualizada sobre la fiesta, organiza trivias y sortea premios.

También participarán la Agencia de Consumo, con juegos sobre derechos de las y los consumidores y consumo responsable, y el Área de Género y Diversidad, con propuestas de sensibilización, materiales informativos y un streaming especial que se transmitirá desde el stand.

De este modo, el espacio municipal se consolida como un ámbito de encuentro, aprendizaje y disfrute, donde la tecnología, la salud, el ambiente y la participación ciudadana se combinan para seguir construyendo una ciudad más cercana y sostenible.