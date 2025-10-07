Nace la billetera digital para empresas

Con el propósito de impulsar la inclusión financiera del sector llega la primera billetera digital pensada exclusivamente para las empresas y toda su cadena de valor. La propuesta combina más de una década de experiencia en financiamiento corporativo con tecnología de última generación para resolver un desafío compartido por empresas de todo los tamaños: acceder a financiamiento de capital de trabajo sin trabas, en forma continua y a un costo financiero realmente competitivo.

La fintech ofrece una cuenta dinámica que transforma cuentas por cobrar en liquidez inmediata, permite emitir pagos a toda la cadena de valor y optimiza el capital de trabajo de las compañías. Todo de manera 100% digital, segura y con costos competitivos. Al permitir cuadrar flujos de egresos e ingresos en tiempo real y monetizar instrumentos financieros de forma parcial y/o total, así como programar pagos a terceros a futuro, se logra optimizar el costo financiero de las operaciones.

“Nuestra misión es facilitar a las empresas el acceso al financiamiento del capital de trabajo de forma ágil, trazable y eficiente. Lo hacemos monetizando instrumentos financieros y cuentas por cobrar, gestionando además pagos a toda la cadena de valor. Así transformamos un desafío histórico en una solución digital pensada para impulsar el crecimiento de los negocios y poner en valor la posición de los proveedores”, destacó Alejandro García Valls, fundador de la wallet.

La app funciona como una cuenta operativa de régimen continuo, ofreciendo una visión centralizada de ingresos y egresos, apertura sin costos y en menos de 24 horas. Desde ahí las compañías pueden monetizar cheques, facturas, órdenes de compra y adjudicaciones de contratos —de forma total o parcial, sin generar deuda— y redireccionar fondos a terceros, beneficiando a proveedores, contratistas y empleados con liquidez inmediata y trazabilidad en cada operación.

“Históricamente, muchas empresas de distintos tamaños quedaban fuera del sistema financiero tradicional, ya sea por falta de historial crediticio o por plazos de cobro demasiado extensos. La app resuelve esas limitaciones con una herramienta ágil, flexible e inclusiva, brindándoles acceso a condiciones similares a las de grandes compañías”, explicó Augusto Ercole.

La fintech fue certificada en 2024 como Proveedor de Servicios de Pago que ofrece Cuentas de Pago (PSPCP), bajo regulación normativa del BCRA. Con infraestructura desplegada sobre la nube (AWS), hoy acerca su primera versión cuyo core es la monetización digital de instrumentos financieros. Todas las operaciones cuentan con encriptación de datos y monitoreo antifraude en tiempo real. Además, la identidad se valida con credenciales del RENAPER mediante biometría y prueba de vida, lo que garantiza trazabilidad y seguridad absoluta en cada transacción.

“Llevamos más de diez años acompañando a las empresas en sus desafíos de financiamiento y hoy damos un paso decisivo al apostar por tecnología propia con una solución digital única en el mercado. La combinación de experiencia e innovación nos permite optimizar la manera en que las organizaciones administran su capital de trabajo”, concluyó Ercole.