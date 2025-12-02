Trabajo remoto al exterior: cómo cobran hoy los freelancers argentinos y cuánto ganan

El trabajo remoto para el exterior crece entre profesionales argentinos y redefine ingresos, métodos de cobro y mercados desde los que llegan los pagos



El trabajo remoto para empresas extranjeras se consolidó como una alternativa laboral para miles de argentinos a partir del crecimiento de la exportación de servicios y de la demanda global de talento. Este fenómeno, que se expandió durante los últimos años, redefinió modalidades de contratación, esquemas de cobro y características de los perfiles que participan de esta actividad. Los datos del sector muestran una evolución sostenida en los ingresos y una diversificación en los destinos desde donde llegan los pagos.

La exportación de servicios se fortaleció a partir del avance tecnológico y de la posibilidad de que profesionales argentinos participen en proyectos internacionales sin intermediación física ni geográfica. Este proceso generó una inserción más directa en mercados globales y permitió que trabajadores locales establezcan acuerdos con empresas extranjeras bajo esquemas de trabajo remoto.

En este contexto, el cobro por trabajos realizados para el exterior dejó de utilizar mayoritariamente circuitos bancarios tradicionales. La operatoria digital comenzó a dominar las transacciones, especialmente a través de dólares digitales y stablecoins, que se posicionaron como la forma más frecuente de recibir pagos. Las plataformas utilizadas permiten convertir los ingresos a activos digitales o transferirlos a cuentas locales según cada necesidad operativa.

En el esquema de pagos internacionales, las stablecoins USDC y USDT se consolidaron como las opciones más utilizadas por quienes prestan servicios al exterior. Su valor vinculado al dólar las convirtió en herramientas que facilitan la recepción de ingresos sin depender de procesos bancarios convencionales. Además, se utilizan transferencias en dólares mediante aplicaciones financieras que ofrecen acreditaciones inmediatas y conversión a moneda local según preferencia del usuario.

Sólo un 2% de quienes trabajan para el exterior opta por cobrar en pesos, aun cuando esta posibilidad está disponible de manera formal. La preferencia por dólares digitales se relaciona con la búsqueda de mecanismos que permitan estabilidad de valor y disponibilidad operativa sin intermediaciones adicionales.

Este tipo de operatoria se consolidó como un estándar entre freelancers y profesionales independientes vinculados a proyectos internacionales.

Cambios en el perfil de los trabajadores remotos

El perfil de quienes participan del mercado de exportación de servicios mostró variaciones en los últimos años. Mientras que en los inicios predominaban tareas aisladas o trabajos pequeños orientados a plataformas globales, actualmente se observa una mayor presencia de profesionales con trayectoria. Entre ellos se destacan programadores, desarrolladores, especialistas en tecnología, consultores y diseñadores con nivel senior.

Estos perfiles se integran a proyectos de mayor escala y con vínculos más estables con empresas extranjeras. La transición hacia actividades de mayor complejidad dejó en segundo plano tareas pequeñas que anteriormente constituían una porción importante del trabajo remoto.

Muchos freelancers que se dedicaban exclusivamente a esas tareas migraron hacia otras plataformas o modelos de prestación.

Ingresos en aumento: datos de los últimos meses

La evolución de los ingresos muestra una variación significativa. Según datos de la plataforma BitWage, el promedio mensual de los últimos 12 meses se ubicó en u$s 1.475. Sin embargo, si se analizan únicamente los últimos tres meses, el ingreso promedio ascendió a u$s 2.586 por trabajador. Este incremento refleja una mejora en las oportunidades de contratación y en la remuneración asociada a servicios especializados.

La aceleración en los ingresos también se vincula con la demanda internacional por perfiles técnicos, que se mantuvo sostenida y generó condiciones favorables para profesionales radicados en Argentina. La combinación entre contratación directa, pagos digitales y crecimiento del mercado tecnológico global fue un factor clave en este proceso.

Diversificación de los destinos que contratan talento argentino

Hasta 2024, la mayor parte de los pagos por servicios exportados provenía de Estados Unidos, que concentraba el 94% de las operaciones. Europa representaba apenas un 5%. En 2025, esa relación se modificó: Estados Unidos pasó a explicar el 88% de los pagos y Europa aumentó su participación al 12%. Esta variación indica una diversificación en el origen de la demanda y en las oportunidades disponibles para profesionales locales.

La ampliación del mercado europeo dentro del flujo de pagos responde a la incorporación de empresas de distintos sectores que comenzaron a contratar servicios vinculados a tecnología, diseño, consultoría y otras áreas profesionales. El avance también coincide con plataformas globales que expandieron sus operaciones en países europeos e incorporaron equipos remotos de América Latina.

Las razones detrás del uso de dólares digitales

El crecimiento de la operatoria con stablecoins se explica, según especialistas del sector, por factores culturales y económicos. Consultado por Criptonoticias, Guillermo Escudero, director de Argentina de CryptoMarket, señaló que la adaptación a contextos cambiantes es un rasgo presente en los trabajadores locales. Según su análisis, la utilización de dólares digitales se integró de manera natural como parte de los hábitos económicos de quienes operan en entornos globales.

Escudero indicó que existe una cultura de ahorro y operaciones en dólares que precede a la expansión del trabajo remoto. La disponibilidad de stablecoins y su uso extendido entre freelancers fortaleció un ecosistema que permite realizar cobros, pagos y conversiones sin intermediación bancaria.

Este comportamiento acompañó el crecimiento del trabajo exportador y se consolidó como un componente estable del mercado.

Un fenómeno en expansión dentro del mercado laboral

El trabajo remoto para el exterior continúa expandiéndose y genera nuevas dinámicas en el mercado laboral argentino. Las plataformas de pago, la digitalización de servicios y la diversificación de los países contratantes son elementos que impulsan la continuidad de este fenómeno. La tendencia indica que los profesionales con habilidades técnicas y experiencia consolidada seguirán teniendo un rol central en proyectos globales.

La evolución de los ingresos, los cambios en los mecanismos de cobro y la ampliación de oportunidades hacia nuevos destinos internacionales muestran un escenario en transformación. El trabajo remoto exportador se consolidó como una vía laboral que integra tecnología, demanda global y hábitos financieros digitales.