El imperio de Antonela Roccuzzo no tiene techo: se unió nuevamente a Stanley

Antonela Roccuzzo sigue expandiendo su horizonte comercial y esta vez lo hace de la mano de un gigante global: Stanley. La rosarina presentó oficialmente su colaboración con la firma líder en envases térmicos, lanzando una línea exclusiva denominada “Spring Collection”.

Esta alianza no es solo un acuerdo publicitario, sino un paso decisivo en su faceta como empresaria, al asociar su marca personal con un producto que es tendencia absoluta tanto en Argentina como en Estados Unidos.

La colección se destaca por una estética cuidada, con colores pasteles y un diseño que refleja el estilo de vida activo y elegante de la rosarina. Según trascendió, Antonela participó en la selección de la paleta de colores, buscando tonos que transmitan frescura y armonía. Este lanzamiento se suma a su ya diversificada cartera de negocios, que incluye colaboraciones con marcas de lujo como Guerlain, Tiffany & Co. y la firma de indumentaria deportiva Alo Yoga.

Para la empresaria, este acuerdo con Stanley representa la unión perfecta entre funcionalidad y diseño. “Spring Collection” no solo busca captar al público que ya consume la marca, sino también al segmento que busca accesorios con un toque de exclusividad. El impacto de la noticia fue inmediato en las plataformas digitales, donde los seguidores de la esposa de Lionel Messi destacaron la estética de los nuevos termos y vasos térmicos.

El crecimiento empresarial de Roccuzzo ha sido sostenido y estratégico. En los últimos años, ha logrado posicionarse como una de las figuras más buscadas por las marcas premium a nivel global. Su capacidad para transformar productos cotidianos en objetos de deseo es lo que atrae a firmas internacionales del calibre de Stanley, que ven en ella una conexión genuina con una audiencia masiva y de alto poder adquisitivo.

Más allá de la moda y la cosmética, Antonela demuestra con este movimiento su interés por el sector de accesorios para el hogar y la vida al aire libre. La elección de una marca con la historia y el prestigio de Stanley refuerza su imagen como una mujer de negocios selectiva, que elige cuidadosamente con quién asociar su nombre. Este lanzamiento llega en un momento de gran exposición para la familia en Miami, potenciando aún más el alcance de la colección.

Con esta nueva incorporación a su “cartera”, la rosarina demuestra que su visión para los negocios es tan nítida como su influencia en las tendencias globales. El imperio de Antonela Roccuzzo continúa sumando eslabones de peso, y esta colaboración con los termos más famosos del mundo es, sin duda, uno de los movimientos más astutos de su carrera profesional hasta la fecha.