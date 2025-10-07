300 años de Rosario: Javkin: «Hoy debe ser uno de los días más lindos en la historia de esta ciudad»

En el día de Rosario, el intendente Pablo Javkin, acompañado por el gobernador Maximiliano Pullaro, agradeció a todas las personas que se congregaron este martes 7 de octubre por la tarde en el Monumento a la Bandera para celebrar los 300 años de Rosario. El evento gratuito y abierto a toda la ciudadanía 'De Rosario para Rosario' presentó a los artistas rosarinos Nicki Nicole (en su primer show sinfónico) y Juan Carlos Baglietto, acompañados por la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, entre otros destacados músicos de la ciudad.

"Mi sensación es la mejor por ver toda la gente que vino. Quiero agradecerle mucho al gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, nosotros en el momento más difícil dijimos ‘esta ciudad va a salir adelante y vamos a ponerla en el lugar que tiene que estar', y a ese lugar estamos volviendo", señaló muy entusiasmado el mandatario local, y agregó: "Hoy debe ser uno de los días más lindos que yo recuerdo en la historia de esta ciudad, y lo hacemos además con lo mejor que tenemos, con nuestra música, y con el amor de nuestros artistas que hoy nos están regalando este show maravilloso, que la gente vino a disfrutar desde temprano, con todo el parque lleno. Yo no recuerdo un show de esta magnitud y qué lindo que octubre quede también no solo como el mes del tricentenario sino el del día que más nos reunimos a escuchar nuestra música”.

Javkin resaltó, además, el sentido del evento como una "fiesta popular única" que refleja el amor de las y los artistas por su ciudad, quienes donaron su cachet para esta celebración. También hizo hincapié en el legado de obras que quedará para Rosario, efectuando un repaso por las transformaciones que se concretaron en el marco del Tricentenario. Entre los proyectos inaugurados o puestos en marcha, se incluyen la Rambla del Tricentenario, el Aura, la renovación del Casco Histórico (con el Pasaje Juramento y la nueva plaza 25 de Mayo), la ampliación de La Isla de los Inventos y la creación de la Tecnoteca y el Nuevo Parque Regional Sur, además de nuevas avenidas y barrios con pavimento definitivo.

Por su parte, el gobernador se mostró muy agradecido y dijo que Rosario volvió a ser lo que era. “Hicimos mucho esfuerzo, pasamos por momentos duros tristes. Y hoy sentimos que estamos reverdeciendo, refloreciendo, y es hermoso, pero todavía tenemos mucho para dar. La reconstrucción de Rosario y todo lo que está viniendo, con las obras públicas, con los grandes festivales, con la vuelta de los shows, con la vuelta del arte, con la vuelta de la cultura. Y Rosario nuevamente siendo el epicentro de todo esto que era lo que estaba viendo la República Argentina”, expresó Pullaro y subrayó que su deseo en este día es "seguir así, cada vez mejor". "Este cumpleaños de la ciudad es tan lindo, se va a coronar con tantas obras aquí en la ciudad, que nos va a hacer demostrarle a la Argentina y al mundo que estamos nuevamente de pie y estamos todos felices”, concluyó.

Cabe recordar que el festival 'De Rosario para Rosario' fue organizada por la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de la provincia de Santa Fe, y contó con el acompañamiento fundamental de Lotería de Santa Fe, Banco Municipal, Alto Rosario, Sancor Seguros, La Segunda, San Cristóbal, Puerto Norte Hotel, Mercado de Productores Rosario, Baglietto SA, De Ligio y Marti.