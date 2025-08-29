Educ.ar relanza su oferta de cursos gratuitos y suma propuestas para familias

El portal Educ.ar anunció el relanzamiento de su programa de capacitación con una nueva edición de los cursos virtuales 2025. Las propuestas, gratuitas y autogestionadas, están diseñadas para fortalecer la formación continua de docentes y directivos

Entre las novedades se incluyen cursos desarrollados en conjunto con Chicos.net, enfocados en la incorporación de la inteligencia artificial a la práctica educativa. Estos contenidos buscan ofrecer nuevas herramientas y perspectivas frente a los desafíos del aprendizaje en la era digital.

Cursos pensados para toda la comunidad educativa

Por primera vez, la propuesta amplía su alcance e incluye talleres para familias. El objetivo es brindar recursos creativos, acompañar intereses y estimular habilidades que favorezcan el aprendizaje a lo largo de la vida.

Entre los cursos destacados se encuentran:

Programación visual de imágenes: introducción a Processing

Fotografía básica de objetos y productos

Uso responsable de la bicicleta

Introducción al stop motion

Introducción a la escritura

Modalidad y plazos de inscripción

La inscripción para los cursos estará abierta desde el 20 de agosto hasta el 31 de octubre. Las actividades podrán cursarse hasta el 30 de noviembre, de manera virtual y autogestiva. Cada persona podrá anotarse en hasta tres cursos simultáneos y contará con 30 días para completarlos una vez iniciada la cursada.

Si bien las capacitaciones no otorgan puntaje docente, todas ofrecen constancia de aprobación al finalizar.

Un espacio de aprendizaje abierto y accesible

Con esta nueva edición, Educ.ar reafirma su compromiso de ampliar el acceso a la formación y actualizar las prácticas educativas. La propuesta invita tanto a educadores como a familias a explorar nuevas herramientas, potenciar competencias y enriquecer su vínculo con la tecnología y la creatividad.



