Bartolacci: “La cantidad de preinscriptos a la carrera de Agronomía está superando las expectativas”

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, calificó como “histórica” la apertura de la carrera de Agronomía en Venado Tuerto, adelantando que en los primeros días el número de preinscriptos “superó las expectativas”, aunque no quiso dar precisiones. También garantizó que el dictado de la carrera tendrá los mismos cánones que en la Facultad de Zavalla.

“Estamos muy contentos de poder concretarlo, no es fácil replicar una carrera que ya tiene su tradición en nuestra universidad, en otra ciudad de la provincia de Santa Fe. Por eso quiero destacar el esfuerzo de la comunidad de la UNR, naturalmente de la Facultad de Ciencias Agrarias, de sus autoridades, el decano, el vicedecano, sus consejos directivos que han tomado la decisión de crecer con esta propuesta; y destacar mucho el acompañamiento, la decisión y el apoyo del intendente de Venado Tuerto, de las organizaciones e instituciones de la ciudad que van a contribuir para que esto sea posible”, resaltó Bartolacci en contacto con VerTV.

El referente de la UNR recordó que en estos últimos años se viene realizando un trabajo conjunto con la Municipalidad de Venado Tuerto, con los cursos de oficios y la creación de una residencia estudiantil, y “este es un paso más importante porque es la primera vez que Agronomía se va a dictar en Venado Tuerto, esa es una gran noticia para la ciudady toda la región, e implica una manera de atender desde la universidad pública con formación de excelencia las necesidades del sector productivo”.

Bartolacci garantizó que “las propuestas se van a diseñar de la misma manera que en la Facultad de Ciencias Agrarias en Zavalla, con el mismo umbral de excelencia. Van a tener los mismos contenidos, la misma manera de acceder a esos contenidos y los mismos profesores”, e informó que “por ahora mantenemos en reserva los datos de los preinscriptos, pero la respuesta ha sido muy buena, muy por encima de nuestras expectativas. Estamos realmente muy felices y eso confirma que era un paso necesario y que hay que seguir trabajando para abrir cada vez más opciones, porque le sirve a mucha gente, y eso es lo importante”.

Universidad en expansión

El rector señaló que la llegada de la carrera de Agronomía a Venado Tuerto fue posible porque “hay dos condiciones que se dieron para concretarlo, por un lado una universidad con voluntad de abrir sus puertas y ponerse más en diálogo con lo que necesita la región y el municipio, con una intendencia que trabaja mucho por su ciudad. Y luego se sumó el Instituto Salesiano, que nos va a dar las instalaciones”.

Además ubicó a este logro en un contexto donde “en estos últimos años la universidad logró expandir su presencia como nunca antes, en el centro sur de la provincia tenemos más de 80 puntos de la UNR en municipios y comunas, con cursos de oficios, propuestas para adultos mayores, comisiones de la secundaria virtual que tenemos y el año que viene empezamos con carreras, en Las Parejas con una tecnicatura y en Venado Tuerto con la licenciatura en Agronomía”.

Todo esto en un contexto de reclamos permanentes al gobierno nacional por los recursos para las universidades: “La situación presupuestaria genera dificultades, lo venimos diciendo con mucha vehemencia, pero la UNR sigue creciendo gracias a un esfuerzo descomunal de una comunidad que es consciente de su responsabilidad histórica, porque a pesar de todo sigue haciendo lo necesario para que se puedan seguir dando estos pasos y seguir creciendo”, completó.

Se encuentra abierta la preinscripción hasta el 12 de diciembre a través de la página web del Municipio, como paso previo la instancia definitiva en la que ya interviene la UNR.