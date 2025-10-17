En su 25° aniversario, la Fiesta de Disfraces se celebra por primera vez fuera de Paraná y elige San Nicolás como nuevo escenario: El Autódromo y Predio Ferial de San Nicolás (Km 225, Autopista Buenos Aires - Rosario) será el escenario de una noche inolvidable.

6 accesos para una entrada fluida

Parking para más de 3.500 autos

Espacios amplios, modernos y seguros

En La Fiesta de Disfraces 2025 se vivirá una noche explosiva donde convergen lo urbano, la electrónica y la fiesta más auténtica: Luck Ra, voz central del cuarteto moderno argentino, llega tras el éxito de su nuevo disco Qué Sed y su coronación como coach ganador en La Voz Argentina.

La Joaqui, referente indiscutida del RKT que este año llenó el Movistar Arena y se destaca por su estilo transgresor y su conexión directa con el público joven. También se suma Lauty Gram , una de las voces más versátiles del pop urbano actual, que fusiona reguetón, trap y R&B en un show cargado de ritmo y carisma; la electrónica estará representada por Rafa Barrios y Manu Desrets, quienes pondrán el ritmo en la pista con sets súper potentes. Y claro, el sello de la noche lo pondrá la fiesta Bresh, con su estética irreverente, su ADN festivo y su forma de dar vida a eventos donde cada disfraz se suma al espíritu colectivo.

La fiesta evoluciona, pero su alma sigue intacta: música, libertad, disfraces, locura, conexión… y ahora más sustentabilidad, inclusión real y una producción de otro nivel.