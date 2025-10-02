Más de 700 jóvenes participaron de talleres de promoción de la Educación Sexual Integral

La iniciativa del municipio Rosario ESIgualdad impulsa espacios de formación con enfoque en derechos para promover vínculos saludables y decisiones libres en las juventudes.

La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos, lleva adelante el programa Rosario ESIgualdad, una iniciativa que busca garantizar derechos y promover la Educación Sexual Integral (ESI) tanto en espacios de educación formal como en ámbitos comunitarios.

Durante agosto y septiembre se desarrollaron 26 encuentros, en los que 788 jóvenes participaron de instancias de capacitación en escuelas secundarias y espacios de educación no formal de la ciudad.

Los talleres incluyeron espacios de reflexión sobre las prácticas cotidianas, el fortalecimiento de saberes previos y la construcción de herramientas para abordar distintas situaciones desde una perspectiva de derechos. También se promovió la convivencia entre pares, la aceptación y el respeto mutuo, y la construcción de vínculos sexo-afectivos sin violencia. Todo esto a partir de una dinámica basada en la participación activa, el intercambio y el diálogo como herramientas de aprendizaje colectivo.

El programa se apoya en prácticas educativas con enfoque en derechos humanos, orientadas a la democratización de los vínculos y al abordaje integral de la ESI. Talleres como 'Sexualidad, género e identidad: claves para pensar quiénes somos' o 'Lo virtual es real: cuida tu huella', entre otros, tienen como propósito favorecer que las juventudes puedan tomar decisiones libres, informadas y responsables sobre sus cuerpos y proyectos de vida.

Así, la Municipalidad de Rosario reafirma su compromiso con la promoción de derechos, la equidad y la creación de una ciudadanía más justa e inclusiva.