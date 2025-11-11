Fortalecimiento para escuelas agrotécnicas: Más de 200 representantes de 32 colegios de Santa Fe

La Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe fue el escenario de la jornada de cierre del primer año del programa Modo Secundaria – Fortalecimiento Escuelas Agrotécnicas, una iniciativa implementada por Ministerio de Educación Provincial junto a Fundación Banco Santa Fe, para fortalecer el liderazgo, la innovación y la mejora continua en esos establecimientos.

El encuentro tuvo la finalidad de poner en valor el camino recorrido por la Comunidad Profesional de Aprendizaje conformada por 32 escuelas que participaron del programa, sus 64 directivos y 192 docentes

Durante la jornada, se desarrollaron distintas dinámicas y espacios de intercambio, además de instancias de trabajo grupal y una recapitulación de las experiencias vividas, con foco en la proyección a la segunda parte del programa que continuará en 2026.

La actividad contó con la presencia de Carolina Piedrabuena, Secretaria de Educación; Santiago Rosenzvaig, Director Provincial de Prácticas Educativas; Mario Alliot, Director de Educación Técnica; Mariela Bosio, Subsecretaria de Educación Secundaria; Cecilia Hancevic Coordinadora General de Fundaciones Grupo Petersen; Hernan Besprosvanny, secretario ejecutivo de Fundación Banco Santa Fe, y demás referentes provinciales y de instituciones educativas.

“Creemos que la articulación de los contenidos educativos con los desafíos concretos de la producción agropecuaria es fundamental para el desarrollo de este sector en la provincia. Hoy celebramos los logros alcanzados gracias al compromiso de las escuelas participantes”, comentó Cecilia Hancevic.

Fortalecimiento de Escuelas Agrotécnicas se realiza en el marco de Transformar la Secundaria, un programa de Fundaciones Grupo Petersen (Fundación Banco San Juan, Fundación Banco Santa Fe, Fundación Banco Entre Ríos y Fundación Banco Santa Cruz), que busca profundizar los procesos de innovación y transformación educativa y formar a directivos y docentes para impulsar el desarrollo de las capacidades de sus estudiantes.

