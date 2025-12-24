Mensaje de Milei por la Navidad: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”

Javier Milei publicó este miércoles un mensaje en redes sociales para celebrar las fiestas y prometió mayores reformas para el segundo tramo de la gestión. A través de un video, el Presidente realizó un breve balance de sus dos primeros años de gestión en materia económica, política y social y anticipó que profundizará el ajuste en 2026.

“Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”, sintetizó Milei en una mezcla de imágenes que caracterizaron los hechos más importantes de los dos años de gobierno.

“Pusimos la inflación en orden y mal que les pese, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía para siempre”, enumeró y sumó: “Acaba de firmarse el acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos”.

En la recopilación de discursos posteada por el Presidente, destacó la reducción de protestas sociales y las políticas de seguridad contra el narcotráfico.

“Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”, sentenció.

En otro pasaje, Milei elogió la creación e implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) que se implementó en las elecciones de medio término y afirmó: “Ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la BUP y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”.

“A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero, de la Quiaca a Ushuaia, confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria”, planteó al referirse al triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre, y vaticinó que gracias a la multiplicación de bancas oficialistas y aliados, el Congreso va a profundizar las reformas libertarias.

“Con este Congreso vamos a ir hasta el hueso hasta hacer a la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”, enfatizó.

Por último, el jefe de Estado expresó sus deseos para estas fiestas con su habitual eslogan “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del Cielo los acompañe y VLLC”.

Luego de un corte de cámara, el video concluyó con una promesa centrada en lo que prevé para el 2026: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”.

Así, finalizó el video con el que Milei envió su saludo de fin de año a los argentinos en la red X.

Según pudo saber A24.com, el presidente pasará la Navidad en la residencia de Olivos, sin festejos, por no practicar la religión católica, y no se tomará vacaciones en enero, sino unos días de descanso en la primera semana de 2026, ya que se espera una agenda cargada de debates por los proyectos enviados al Congreso.