Vuelve el Festival Palau a Rosario

Después de 25 años, vuelve el espectáculo más esperado a Rosario donde se darán cita artistas nacionales e internacionales para acompañar a Andrés Palau, quien compartirá un mensaje para toda la familia: ¡Sí, hay esperanza!

Un despliegue de carteles por toda la ciudad ya anuncian el regreso de uno de los festivales artísticos gratuitos de mayor envergadura: el Festival Palau.

Su característico show de música y buenas noticias se desarrollará en esta oportunidad el 31 de octubre y 1 de noviembre, en el Monumento a la Bandera. Con un escenario del que emanarán luces, música, y pantallas que brindarán un espectáculo del más alto nivel.

Con los más variados ritmos como cumbia, pop, música urbana, electrónica y mucho más de la mano de artistas de renombre como Rodrigo Tapari, Manuel Wirtz, Rescate, DJPV y otros músicos nacionales e internacionales que acompañarán a Andrés y Wendy Palau, conferencistas y motivadores que recorren el mundo con un mensaje para la sociedad.

Serán dos días llenos de actividades que llamarán la atención de grandes y chicos. Todo Rosario y Gran Rosario será testigo de un evento con atracciones para toda la familia. Distintos ritmos musicales, un show láser de características apoteóticas y la mejor puesta en escena.

El viernes comienza a partir de las 18 horas. Mientras que el sábado desde las 12 horas y hasta las 18 habrá un Paseo Solidario en el mismo Monumento. Allí se brindará atención médica para niños y adultos, cursos de RCP, acompañamiento psicológico para toda la familia, se realizará prevención de adicciones y suicidio, se dará asesoría legal, acompañamiento a mujeres en vulnerabilidad, asesoría legal de familia, servicio de barbería y embellecimiento, todo totalmente gratis, como un servicio a la comunidad.

Paralelamente pero desde las 14 horas también se celebrará un Festival Infantil con obras de teatro, juegos inflables, pintacaritas, payasos, muñecos gigantes y mucho más para que los más pequeños de la familia tengan su propio espacio para disfrutar de un día de alegría familiar. Todo es totalmente gratuito.

El Festival Palau Vuelve, y vuelve con todo. ¡Y VUELVE GRATIS, como siempre! Más información: www.Anotaloya.com