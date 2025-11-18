La comisión $LIBRA concluye que Milei prestó una “colaboración imprescindible” para la estafa

El informe final de Diputados presentó su informe final. Allí aseguró que la presunta estafa no se podría haber llevado a cabo sin la intervención del Presidente, y le pidió al Congreso que analice si hubo mal desempeño de sus funciones. Denuncias penales contra funcionarios, como Cúneo Libarona, y pedido de jury de enjuiciamiento contra Martínez de Giorgi.



Después de tres meses de investigación, de maniobras dilatorias por parte de Martín Menem en Diputados y del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano en la Justicia, la comisión $LIBRA presentó su informe final sobre lo que ocurrió con la criptomoneda. Allí, la oposición concluyó que Javier Milei prestó una “colaboración imprescindible” para la realización de la presunta estafa y que el Congreso tiene que analizar si, en consecuencia, debe avanzar en un juicio político.

La oposición, sin embargo, fue muy cuidadosa de no usar las palabras malditas. Como fruto de un acuerdo con la Coalición Cívica, el radicalismo y el pichettismo, el peronismo aceptó no incluir el pedido de “juicio político” en el dictamen final. Se definió, en cambio, denunciar la responsabilidad política de Javier Milei y Karina Milei en la maniobra de rug pull que perjudicó a las miles de personas que compraron la criptomoneda la noche del 14 de febrero. Y deslizaron: “Es necesario que el Congreso de la Nación evalúe si el Presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”.

El mal desempeño es una de las causales de juicio político. Pero quedó oculto en el informe de más de 200 hojas que elaboraron, en conjunto, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) con Juan Marino y Sabrina Selva (Unión por la Patria) y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal).

La comisión sí definió avanzar con dureza, en cambio, contra los funcionarios del Ejecutivo y de la Justicia que se negaron a prestar colaboración con la investigación. La oposición, por un lado, pidió un jury de enjuiciamiento contra Martínez de Giorgi y Taiano por haberse negado a colaborar con la investigación de la comisión. El juez y fiscal a cargo de la causa judicial habían rechazado todos los pedidos de los diputados, desde el acceso al expediente hasta el pedido de obligar a los funcionarios a comparecer en la comisión como testigos por la fuerza.

Por el otro, los diputados de la oposición denunciaron penalmente al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Malik, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, además de la responsable de la Unidad de Investigación que creó el Poder Ejecutivo por el tema, María Florencia Zicavo, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva.

El corazón del informe, sin embargo, giró en torno a un mismo eje: que sin tuit de Milei no hubiese existido criptomoneda y que la responsabilidad política del presidente en la presunta estafa no era una casualidad. Si no un patrón de conducta.

Las conclusiones de la comisión

Fue una reunión de comisión difícil y accidentada. Ferraro tuvo que lidiar, primero, con el hecho de que la reunión no estaba siendo transmitida por el canal oficial de Diputados. El presidente de la comisión empezó a leer, una por una, las conclusiones a las que había llegado la comisión y tuvo que interrumpirse cuando Mónica Frade (CC) se quejó de que la comisión no estaba siendo transmitida por Youtube. Había, en cambio, un video de un hombre afinando una guitarra en Pasos Perdidos.

La situación se resolvió al cabo de unos minutos, y coincidió con el desembarco de los diputados libertarios. La bancada libertaria, a diferencia de las reuniones anteriores, sí participó para el encuentro final con un solo plan: impugnar la comisión y hacer ruido. Ya sobre el final, Nadia Márquez se trenzó a los gritos con Ferraro, acusándolo de ser un “machirulo selectivo” y cuestionandolo por no querer decir cuántos diputados habían participado de la reunión. El objetivo era denunciar que a la oposición le había faltado una firma para conseguir el quórum.

Pasados los gritos, sin embargo, la oposición logró hacer hincapié en los ejes de la acusación. La primera y más importante: la afirmación de que la posible estafa de la cripto $LIBRA no había sido un acontecimiento aislado, sino que formó parte de un patrón de conducta de maniobras financieras irregulares (y presuntamente ilícitas) llevadas a cabo por las mismas tres personas.

“No fue un hecho asilado, sino que se repiten siempre los mismos tres nombres: Javier Milei, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy”, explicó Marino, que recordó dos antecedentes: la moneda lanzada por KIP protocol en 2024 y la moneda (CoinX) y juego (Vulcano) que Milei había promocionado hace un par de años. “El patrón se repite. Javier Milei como promotor y Novelli y Terrones Godoy como intermediarios y operadores”, graficaron los diputados, luego, en el informe.

La oposición, además, hizo hincapié en que, sin tuit de Milei el 14 de febrero, no hubiera podido existir la cripto estafa. Y denunciaron que, tras hacer exhaustivas averiguaciones, se pudo comprobar que existieron insiders (personas con información privilegiada) que se prepararon de antemano para ejecutar la maniobra fraudulenta conocida como “rug pull”.

“Se detectaron compras 22 segundas antes del posteo que lo hizo conocido. Y sabemos que no hubo manera de que el presidente hubiera podido encontrar el código (de la criptomoneda) en Google”, precisó Agost Carreño, resaltando otro de los puntos claves del informe: que el número de contrato de la cripto que difundió Milei no era de acceso público y que, por lo tanto, había tenido que existir una coordinación previa a su publicación.

"Ni el presidente en las entrevistas ni Guillermo Francos cuando fue interpelado ni los miembros del oficialismo pudieron identificar de donde surgió el carácter público de ese link. Y ahí está la clave de la estafa y de la responsabilidad política de la promoción de la cripto LIBRA”, explicó “Chipi” Castillo (FIT).