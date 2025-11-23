La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe y vuelve a mostrar signos de estancamiento

El informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe muestra que solo dos de los ocho indicadores de actividad económica relevados registraron mejoras mensuales. El consumo interno, el empleo privado y la construcción son los más afectados, el agro y la producción industrial muestran señales de alivio



La actividad económica de la provincia de Santa Fe evidencia un período de ajuste significativo, situación que se refleja en diversos sectores productivos. Sólo dos de los ocho indicadores que integran el Informe de actividad económica de Santa Fe (ICA-SFE) elaborado por la Bolsa de Comercio de Santa Fe obtuvieron una variación mensual positiva durante agosto, mientras que los seis restantes disminuyeron. En la comparación interanual, dos series ya muestran variaciones negativas mientras que las restantes mantienen un saldo favorable, pero a la baja.

En concreto, en agosto el ICA-SFE redujo su variación interanual al 1,9%. Por su parte, al cierre del octavo mes del año, la economía de Santa Fe acumula una contracción del 1,1%, una tendencia que comenzó a consolidarse a partir de marzo, con seis mediciones mensuales consecutivas a la baja.



“Prácticamente todas las series que componen el ICA-SFE mostraron una dinámica similar, delineando un período de contracción entre marzo y agosto de 2025, retomando así la situación de estancamiento en la cual se encuentra la economía provincial en los últimos catorce años, luego del repunte marzo 2024-febrero 2025”, resaltaron desde la entidad.

En ese sentido, subrayaron: “Durante los últimos meses, la política macroeconómica nacional mantuvo su enfoque en la cuestión monetaria/cambiaria y en la contención de la inflación, con efectos negativos sobre la actividad económica. Sectores clave como la industria y la construcción —que concentran una parte significativa de la población ocupada— aún no logran encontrar una senda de recuperación sostenida. Además, la caída tanto en el número de puestos de trabajo como en las remuneraciones disponibles continúa impactando directamente en el consumo”.

El impacto en cada actividad económica

Por caso, el número de puestos de trabajo registrados en la provincia de Santa Fe experimentó una caída mensual del 0,2%, durante agosto, impulsada principalmente por la retracción en el empleo privado, cuya recuperación muestra signos de estancamiento. En este sentido, la tasa de crecimiento interanual es de apenas un 0,7%. A este panorama se suma la evolución de la demanda laboral —indicador que mide las expectativas empresariales de contratación— que volvió a ubicarse en terreno negativo, con variaciones del -5,5 mensual y -5,9% interanual. La masa de remuneraciones reales en la provincia de Santa Fe se contrajo 0,1%. En términos interanuales se ubicó un 6% por encima del nivel observado en agosto de 2024; aunque con una marcada desaceleración respecto a mediciones previas.

En cuanto al consumo, la serie relativa a las ventas en supermercados marcó la cuarta variación mensual negativa consecutiva, ajustando las estimaciones previas a la baja. Particularmente, en agosto la tasa se ubicó en -1,6%. En referencia a los rubros con mayores caídas se registró un similar comportamiento a los meses previos, entre ellos “electrónicos y artículos para el hogar”, “bebidas”, “artículos de limpieza y perfumería” y “almacén” (en ese orden de relevancia). En la comparación interanual, las ventas registran la segunda caída consecutiva, y se encuentran un 3,0% por debajo con respecto al nivel correspondiente a agosto de 2024, precisaron desde la entidad.

Los indicadores de inversión en bienes durables presentaron un panorama diferente entre sí. El consumo de cemento volvió a registrar una caída mensual, que en agosto fue de 0,1%, mientras que marcó un leve incremento interanual del 0,5%. Por su parte los patentamientos de vehículos nuevos registraron mejoras del 3,2 mensual, y 32,7%, interanual.

Por otra parte, los recursos tributarios provinciales señalan una caída mensual del 0,3% en agosto de 2025. Producto principalmente de un menor flujo de recursos recibidos vía coparticipación nacional; mientras que la recaudación provincial (fundamentalmente Ingresos Brutos y Sellos), compensa parcialmente la evolución de la serie con incrementos sostenidos desde comienzos de 2025. En la comparación interanual, el agregado general se ubicó un 5,1% por encima del valor alcanzado en igual mes del año anterior.

En septiembre de 2025, el consumo de hidrocarburos líquidos para la agroindustria y el transporte mejoró 1,6%, con un ritmo interanual del 12,8%. Este valor convierte a septiembre de 2025 en el cuarto registro mensual más alto de toda la serie, por detrás de enero de 2022, y febrero/marzo de 2010. Desde el último valle (agosto de 2024), la serie acumula un crecimiento del 13,2%, de los cuales aproximadamente 6,3% corresponden a lo transcurrido de 2025.

El movimiento del agro

La producción láctea de empresas de la provincia de Santa Fe registró una variación mensual del 0,5% e interanual del 7,7% en septiembre de 2025. Si bien esta serie, a diferencia de la mayoría, permanece en terreno positivo, las variaciones mensuales son moderadas.

La molienda de soja y girasol en la provincia de Santa Fe obtuvo una variación mensual de 3,6%, acumulando cinco incrementos consecutivos. En la comparación interanual registró una tasa del 1,8% (agosto 2025/agosto 2024).

En tanto, la faena de ganado bovino marcó un retroceso del 1,9% mensual en septiembre, y del 2,4% interanual. La de ganado porcino, por el contrario, continúa con una senda positiva, con tasas del 1,3 y 16,8%, respectivamente.

La producción de maquinaria agrícola registró una variación mensual positiva del 3,6%, luego de tres cifras negativas consecutivas. El rebote estuvo encabezado por más patentamientos de tractores y pulverizadoras, mientras que el rubro cosechadoras profundizó su tendencia negativa. En la comparación interanual marcó un incremento del 33%.