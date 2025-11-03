Argentina sería el principal candidato de Trump para su eventual proyecto de dolarización global

La administración del presidente estadounidense analiza cómo promover el uso del dólar en otros países, en un intento por contrarrestar el avance de China. Argentina aparece como el caso más emblemático por su recurrente crisis de confianza en el peso.

Argentina sería el candidato principal en el proyecto de dolarización global que discute el equipo de Donald Trump. Según reveló el Financial Times, funcionarios de su entorno están analizando activamente cómo alentar a otros países a adoptar el dólar como moneda principal, en un intento por contrarrestar el avance de China en la hegemonía financiera.

El plan, aún en etapa de deliberación, fue discutido por el profesor Steve Hanke, experto en dolarización y académico de la Johns Hopkins University, quien se reunió con personal del Departamento del Tesoro y de la Casa Blanca para explorar posibles estrategias.

“Esta es una política que se están tomando muy en serio, pero está en progreso. Aún no se han tomado decisiones finales”, declaró Hanke al Financial Times.

Argentina en la mira

En ese contexto, el medio británico señala que Argentina es vista por algunos economistas y formuladores de políticas como un “candidato principal” para adoptar el dólar, debido a su “frecuente pérdida de confianza en el peso”.

La mención se da en medio de la involucración de Estados Unidos para intentar calmar una reciente crisis de mercado en el país sudamericano. No obstante, tanto Washington como Buenos Aires sostienen que la dolarización “no está activamente bajo consideración” en este momento.

Hanke, que ha asesorado a múltiples gobiernos sobre dolarización, explicó que Argentina sería uno de los candidatos más obvios para avanzar en ese camino, junto con Líbano, Pakistán, Ghana, Turquía, Egipto, Venezuela y Zimbabue.

Preocupación por China y Milei

Las conversaciones dentro de la administración republicana emergen en un contexto de preocupación por la expansión de Beijing, que impulsa a los mercados emergentes a reducir su dependencia del dólar en las transacciones internacionales.

Un portavoz de la Casa Blanca confirmó las reuniones con Hanke, aunque aclaró que no se ha tomado una decisión oficial sobre promover la dolarización. Aun así, el expresidente Trump ha “reafirmado repetidamente su compromiso de mantener la fortaleza y el poder del dólar”, según el mismo funcionario.

El presidente de EEUU, Donald Trump, saluda al presidente chino, Xi Jinping, antes de una reunión en la base aérea de Gimhae el 30 de octubre de 2025 en Busan, Corea del Sur.

Cabe recordar que la dolarización fue una de las promesas de campaña de Javier Milei antes de las elecciones de 2023. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó la medida como una opción inmediata debido a la falta de reservas, aunque sin cerrarle la puerta en el largo plazo.

Pese a las advertencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) —que advierte que una dolarización podría condenar a la Argentina a un bajo crecimiento por depender de la política monetaria de la Reserva Federal—, algunos actores del mercado, como Jay Newman, de Elliott Management, sostienen que es lo que “tiene que suceder si quieres romper el ciclo”.