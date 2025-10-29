Pullaro, sobre las reformas que pretende el Gobierno nacional: “Vamos a acompañar todo lo que esté bien”

El gobernador Maximiliano Pullaro adelantó este martes que acompañará las reformas que busca impulsar el presidente Javier Milei en el Congreso y las consideró necesarias para “eliminar impuestos y generar trabajo”.

“Vamos a acompañar todo lo que entendemos que está bien y todas las reformas que hay que llevar adelante, como la reforma laboral y la impositiva”, afirmó Pullaro este martes, en un breve diálogo que entabló con la prensa luego de encabezar el acto de apertura de un evento empresarial en Santa Fe.

El titular de la Casa Gris argumentó que existen “impuestos que deben ser eliminados” como “el impuesto al cheque”, a la vez que insistió con la necesidad de dar fin a las retenciones.

“Hay que bajar la carga tributaria y tener mejores leyes laborales, no para los empresarios solamente, sino con una mirada pyme que las fortalezca y que esté de cara a los trabajadores, para generar trabajo”, sintetizó.

Pullaro respondió de esta manera a la convocatoria al diálogo que hizo la Casa Rosada, con el objetivo de promover los consensos necesarios para avanzar con el paquete de reformas en el terreno legislativo.

El encuentro con los funcionarios nacionales será este jueves en Balcarce 50 y se dará luego de la contundente victoria que obtuvo La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de este fin de semana.

Al momento de analizar dichos resultados, el gobernador de Santa Fe planteó que en su provincia quedó plasmado los votantes eligieron “decirle ‘no’ al kirchnerismo”, aunque -en sus términos- lo hicieron optando por LLA y no por Provincias Unidas, que quedó en tercer lugar detrás de Fuerza Patria.

“Entiendo que esta es una provincia que con mucha contundencia y claridad le dice ‘no’ al kirchnerismo, rechaza el modelo populista de gestión, de despilfarro y corrupción que se llevó adelante durante muchos años en la República Argentina”, indicó.