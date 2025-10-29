Squadra Propiedades: Investigan una red de lavado ligada al narcotráfico en el centro de Rosario

La Justicia Federal de Rosario imputó a siete personas por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico, entre ellas Melisa Cecilia Montes y Mariano López, titular y empleado de la inmobiliaria Squadra Propiedades, ubicada en bulevar Oroño 141 bis, en Rosario. La pesquisa detectó maniobras para blanquear más de 48 millones de pesos mediante la compra de vehículos e inmuebles en Rosario, Funes y Oliveros.

En ese sentido, la imputación formulada por los fiscales federales Juan Argibay Molina, titular de la sede Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y Franco Benetti, de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, recae sobre Matías Andrés Bruzzoni, Marco Leonel Gutiérrez, Brisa del Rocío M., Eliana Noelia F., Micaela Brenda V., Mariano L. y Melisa M..

Según la hipótesis fiscal, desde enero de 2021 los imputados habrían realizado operaciones económicas y financieras por montos superiores a 48 millones de pesos, con el objetivo de dar apariencia lícita a fondos provenientes del tráfico de estupefacientes, mediante negocios inmobiliarios y automotores.

Asimismo, la Fiscalía indicó que la organización concretó al menos 29 maniobras de lavado, que incluyeron la adquisición y reventa de autos de alta gama, terrenos en Campo Timbó (Oliveros), y propiedades en barrios residenciales de Rosario y Funes. Estas operaciones se realizaban, en muchos casos, a nombre de parejas, exparejas o terceros, para disimular la verdadera titularidad de los bienes.

Además, en el desarrollo de la causa, los fiscales detectaron que parte de las transacciones pasaban por Squadra Propiedades, administrada por Montes. Ella y su empleado Mariano López fueron señalados por haber participado en la compra y administración de bienes vinculados a los narcos Bruzzoni y Gutiérrez. Entre los activos observados figuran un Dodge Journey, un lote en Campo Timbó, un Citroën C3, una Ford Territory y un Volkswagen Taos, entre otros.

Cabe destacar que Melisa Montes ya había sido investigada anteriormente, en mayo de 2024 firmó una probation por haber lavado dinero del narcotraficante Mario Segovia, conocido como el Rey de la Efedrina, por hechos ocurridos entre 2006 y 2007.

El expediente actual se desprende de la causa “Villarreal, Aylen Anabella y otros s/ infracción a la ley 23.737”, en la que Bruzzoni y Gutiérrez fueron condenados en diciembre de 2024 por tráfico de estupefacientes. Ambos operaban en distintas localidades del Cordón Industrial, como Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez y San Lorenzo, donde montaron un circuito de narcodelivery con presunta cobertura policial.

Durante esa etapa, la banda ostentó un fuerte crecimiento patrimonial. Por ejemplo, Bruzzoni, vinculado a la industria musical y la representación de futbolistas, adquirió una Toyota SW4, un Audi A5, un Peugeot RCZ y un lote en Oliveros, pese a no contar con ingresos declarados. Por su parte, Gutiérrez compró un Audi TT, una BMW 323 TI y una Fiat Toro, entre otros vehículos.

La causa también expone ramificaciones en distintos niveles del circuito narco. En los eslabones más bajos figuraba Eber Ramos, un pequeño distribuidor que fue asesinado en enero de 2023 durante un triple homicidio en Capitán Bermúdez, en el marco de una fallida compraventa de divisas. Otro integrante de la red, Nicolás “Caffeína”, fue protagonista de un escándalo mediático en 2022 tras difundirse escuchas en las que se jactaba de cometer homicidios por encargo.

De esta manera, la investigación busca rastrear el destino final de las ganancias ilícitas generadas por esa estructura narcocriminal, que según la Procelac fueron invertidas sistemáticamente en bienes registrables para ocultar su verdadero origen.

El juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz dio por formalizadas las imputaciones, al considerar que existen elementos suficientes para sostener la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Los delitos se encuadran como lavado de activos de origen delictivo agravado, tanto por su habitualidad como por haberse cometido en forma organizada.