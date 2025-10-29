Río de Janeiro: operativo policial contra la principal banda criminal deja más de 140 muertos en las calles

Río de Janeiro: operativo policial contra la principal banda criminal deja 64 muertos y 80 detenidos

La intervención en las favelas de Penha y Alemão movilizó a 2.500 efectivos y buscó cumplir más de 100 órdenes de arresto contra miembros de Comando Vermelho.

Una operación policial en Río de Janeiro dejó 140 muertos y más de 80 detenidos tras enfrentamientos con la banda Comando Vermelho en las favelas de Penha y Alemão. La acción, considerada la más grande de la historia del estado, involucró a 2.500 efectivos y buscaba cumplir al menos 100 órdenes de arresto contra miembros de la organización criminal.

El gobierno del estado indicó que, entre los fallecidos, se encuentran 56 sospechosos, cuatro policías y cuatro civiles. Para defenderse, los criminales instalaron barricadas con autos y realizaron ataques con disparos y drones artillados, mientras la Policía empleó vehículos blindados y helicópteros.

El gobernador Claudio Castro sostuvo: "Lamentablemente, las muertes también han afectado a nuestros policías", y agregó que la Fuerza de Tarea Especial de Combate al Crimen Organizado arrestó a 81 criminales, secuestró drogas y 42 fusiles.

Por otro lado, TV Globo identificó a dos de los policías fallecidos: Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 años y recientemente ascendido a jefe de investigación, y Rodrigo Velloso Cabral, de 34. Y, entre los detenidos se encuentran Thiago do Nascimento Mendes, alias Belão do Quitungo, líder de Comando Vermelho, y Nicolas Fernandes Soares, operador financiero de otro cabecilla, Edgar Alves de Andrade, alias Doca.

La Asamblea Legislativa del estado detalló que al menos 200.000 residentes se vieron afectados por la operación, con suspensión de clases, cierres temporales de centros de salud y modificaciones en el transporte público.